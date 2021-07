Insulta il padre della fidanzata davanti alla porta di casa. Solo dopo si accorge della telecamera che lo riprendeva

Ci sono momenti, nella vita, in cui facciamo semplicemente figuracce senza precedenti, e non rimane che ammetterlo e chiedere scusa.

Come è successo al ragazzo che, andando a conoscere i genitori della sua fidanzata, al telefono con un amico, ha insultato il padre di lei una volta arrivato davanti alla porta di casa. Peccato che la scena fosse stata filmata, e che il giovane si sia accorto solo dopo della telecamera davanti alla porta di casa.

Il momento era dei più delicati: andando a conoscere i genitori della fidanzata si può fare una splendida figura, oppure segnare per sempre l'inizio di un pessimo rapporto facendo la mossa sbagliata. Insomma, sono quelle situazioni in cui la prima impressione è veramente importante.

Il ragazzo ha raccontato tutto su TikTok, con la frase: "Quando realizzi che suo padre ha un campanello con telecamera sulla porta di casa". Il video ha raggiunto più di 2 milioni di persone, che si sono sentite davvero imbarazzate per lui guardando la scena.

La videocamera inizia a registrare automaticamente quando rileva un movimento fuori dalla porta, e in questo caso aveva subito captato l'arrivo del ragazzo, che era al telefono con un amico. Prima di suonare alla porta, finendo di parlare con l'amico, il giovane dice: "Bene, ti devo lasciare, devo conoscere questa testa di c***o". Una frazione di secondo dopo, realizza la presenza della telecamera, mormora: "Oddio, maledizione" e saltella di lato per non essere più ripreso.

Centinaia di commenti sotto il post, tra cui: "Spero che tu abbia girato i tacchi e te ne sia tornato a casa, perché per il papà di lei è stato abbastanza, te lo assicuro". Oppure: "Mio padre ti avrebbe accolto con il fucile". E ancora: "Il papà sta scavando una fossa sul retro". Un altro ancora: "Oh mio Dio, se fossi stato con me saresti tornato single molto presto. Per fortuna il mio ragazzo rispetta mio padre".