"Mio marito per Natale spende un sacco per gli amici, e a me ha regalato un set di cucchiai"

Quando si tratta di regali, si sa, conta il pensiero, e come dice il proverbio, "a caval donato non si guarda in bocca". Però in una coppia è abbastanza normale far caso al valore dei regali, soprattutto se uno dei due per gli amici spende e spande, mentre per il partner scende molto al di sotto delle aspettative.

In questo caso, una donna è rimasta molto male dopo aver scoperto che suo marito ha speso centinaia di sterline in regali per i suoi amici, mentre a lei ha riservato un set di cucchiai da 20 dollari. Non un grande sforzo economico rispetto agli altri destinatari, e neanche il massimo del romanticismo.

Condividendo la sua storia anonimamente su Reddit, la donna ha detto di aver trovato in casa la lista dei regali preparata dal marito, con cui è sposata da un anno circa: ai suoi colleghi orologi costosi, alla sua cognata un braccialetto prezioso, e poi, accanto al suo nome, la scritta "set di cucchiai, 20 dollari".

La donna ha chiesto spiegazioni al marito, chiedendogli perché in totale per gli altri la spesa ammonta a più di tremila dollari, mentre per lei c'è un set di cucchiai da poco. Qualcuno potrebbe pensare a uno scherzo, una burla combinata apposta in modo da farle trovare il biglietto, un messaggio in codice che dietro quel "set di cucchiai, 20 dollari" nascondeva altro, ma quando lei ne ha parlato con lui, il marito si è infuriato chiamandola ingrata.

"Ero troppo sconvolta per lasciar perdere, quando ho trovato quel biglietto - scrive lei sul web - dunque ho voluto confrontarmi subito con lui. Mi ha risposto arrabbiato che sono i suoi soldi e lui li spende come crede, che non dovrei controllarlo, che i suoi colleghi e amici per lui sono molto importanti e che li conosce da secoli, per finire che un regalo dovrebbe essere apprezzato senza far caso al valore economico. Io gli ho detto che così mi mancava di rispetto e che mi sentivo sminuita vedendo il regalo che aveva scelto per me. Tra l'altro io ho speso un sacco di soldi per i suoi regali, gli ho comprato scarpe, videogiochi, ma lui si è infuriato e ha detto che mi stavo comportando da ingrata e che dovrei accettare quel che mi viene donato. La lite è peggiorata, e abbiamo smesso di parlarci".

Dopo aver condiviso la sua storia su Reddit, la donna ha ricevuto molti consigli dagli utenti che le hanno dato ragione: "C'è sempre tempo per restituire i suoi regali e comprargli un buono da 20 dollari in un negozio", "Sono sbalordito, la persona più importante della sua vita vale meno di un collega che può andare e venire".

Ma c'è ancora un giorno di tempo per sperare che quello del marito fosse solo uno scherzo, e che la moglie - sotto l'albero - troverà qualcosa di più di un set di cucchiai.