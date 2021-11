Il capo la maltratta, lei trova un altro lavoro e glielo comunica con un biglietto di condoglianze

Sul lavoro, si sa, i capi devono far pesare la propria autorevolezza, d'altronde sono in posizioni di comando e responsabilità. Un conto però è essere autorevole, un altro è essere spiacevole e maleducato con i propri dipendenti: quest'ultimo atteggiamento può portare ad alcune conseguenze impreviste e ritorcersi contro chi lo adotta. Uno degli effetti è senz'altro la disaffezione del lavoratore nei confronti dell'aziend: appena potrà, cambierà lavoro. E se il capo si è proprio comportato male, l'ormai ex dipendente sicuramente non userà tatto e cortesia nel comunicargli che se ne va.

Una donna di nome Amber ha raccontato su Reddit di essere stata trattata male per anni dal suo capo, per anni e anni. Alla fine Amber ha deciso di licenziarsi dopo aver trovato un'altra e migliore opportunità di lavoro. Non le è sembrato vero, finalmente, dopo anni di malumore e nervoso, di aver trovato un ambiente più sereno, con una paga più alta e una posizione migliore.

Come fare, dunque, a comunicare l'addio al capo, oggetto dei suoi incubi per molto tempo?

Amber ha optato per l'ironia, e ha fatto recapitare al suo boss un biglietto di condoglianze. Carta bianca, stampa di crisantemi dorati, scritta "Mi dispiace per la tua perdita". Il biglietto sicuramente avrà confuso il capo, oppure magari nei primi istanti lo avrà anche preoccupato. Aprendo il biglietto, però, c'è la scritta a mano, inequivocabile, della dipendente: "La tua perdita sono io, me ne vado tra due settimane".

La donna su Reddit ha mostrato una foto del biglietto e ha scritto: "Ho ricevuto un'offerta di lavoro che va al di là delle mie aspettative, non vedo l'ora di dare questo al mio capo domani".

Amber, che lavora come elettricista in un'azienda, ha raccontato di essere stata pagata molto poco, e che con il tempo la società ha persino chiesto ai suoi dipendenti di provvedere loro, con i loro soldi, agli attrezzi, e che il suo capo è insopportabile. "Quando gli darò il biglietto scommetto che mi dirà di sparire" ha scritto.

Ma com'è andata a finire? La donna è tornata su Reddit, dopo aver consegnato il biglietto al capo: "Lo ha letto a voce alta, ha fatto una faccia schifata, e ha detto 'ok'. Ma non mi ha detto di andarmene, dunque vuole che io lavori queste due settimane, questo vuol dire che l'azienda ha bisogno di me. Non mi ha nemmeno chiesto come mai me ne vado".