Pausa pranzo: vende i panini "salutisti" della moglie per andare al fast food

Si sa, gli alimenti salutisti possono non essere attraenti come una bella dose di "cibo spazzatura" magari condito con salse varie. Ma vogliamo mettere la soddisfazione?

Quello che è successo nei giorni scorsi però rientra nella categoria delle cose da non fare per evitare di innescare furiosi litigi all'interno della coppia: in pratica, come racconta il Mirror, un uomo è stato scoperto dalla moglie mentre vendeva i panini "light" che lei gli preparava con cura ogni giorno, per andare a fare scorpacciate ben poco salutiste.

Insomma, come farcitura del panino l'uomo preferiva la salsiccia all'insalata, e questo alla moglie ingannata non è proprio andato giù. Non solo, perché la donna preparava cibo in casa anche (e forse soprattutto) per un altro motivo: come ha spiegato ai media, i due dovevano cambiare casa, e si sono messi così a risparmiare proprio su tutto, anche sul cibo. Soprattutto dopo aver fatto due calcoli e scoperto che le pause pranzo di lui costavano alla coppia almeno 200 sterline al mese. Dunque è stato tutto pianificato: lui, al posto di andare in un locale, si sarebbe accontentato del panino fatto in casa.

All'inizio sembrava anche funzionare: poi però lei ha iniziato a realizzare che lui rispondeva in modo vago alla domanda "ti è piaciuto il mio panino oggi?". In compenso, il marito aveva iniziato a chiederle di prepararle due panini, anziché uno, per placare meglio la sua fame.

Fino a quando la moglie ha scoperto che la verità era un'altra, e lo ha scoperto nel modo peggiore, con ospiti in casa che, ignari del fatto che lei non sapesse nulla, parlando del più e del meno, hanno detto la cruda verità. "Era venuto a cena con i suoi colleghi - racconta lei - ci siamo messi a tavola e i suoi amici si sono messi a parlare di quanto fossero buoni i miei panini. Aggiungendo che forse però erano un po' troppo cari".

Immaginate la confusione: "Ho chiesto cosa intendessero, e hanno risposto dicendo che mio marito vende ai colleghi i panini che preparo io, così può andare a mangiare al fast food. Ero sconcertata. Mio marito ha negato, e ho iniziato a litigare con lui davanti agli amici. Ha detto alla fine che non c'era nulla di male". Com'è andata a finire? Con lei che gli ha detto che non gli avrebbe più preparato un bel niente, mentre lui argomentava dicendo che, tecnicamente, siccome vendeva i suoi panini, non spendeva una sterlina in più, e loro continuavano a risparmiare".

Lei ha chiesto consiglio al web e ovviamente le sono arrivati i consigli più disparati: "Si è approfittato del tuo lavoro e della tua gentilezza. Ha tenuto segreto quello che stava facendo perché sapeva che era sbagliato". Oppure: "Lascia che sia lui a farsi i panini da vendere", e ancora "Tuo marito è ridicolo, ma poi che panini fai se lui è in grado di venderli a un prezzo alto? Posso avere la ricetta?".

E chissà che, da questo imperdonabile comportamento, non possa nascere un business di famiglia.