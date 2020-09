"Mettete la mascherina, io già ho il casco": l'appello di un medico diventa virale

“Cari amici usate la mascherina... perché io sto già usando il casco!”. Un selfie cui non servono parole. È lo scatto pubblicato dalla dottoressa Antonina Carai, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Francesco di Nuoro. In questi giorni che la pandemia da Coronavirus sembra risalire la china dei contagi, il medico lancia un messaggio che invita tutti alla prudenza.

L’ospedale, che è uno dei Covid center della Sardegna, conta già diversi ricoverati che hanno contratto il Covid-19. La dottoressa Carai così prova a essere semplice e diretta attraverso Facebook. Il messaggio ha in breve tempo fatto il pieno delle condivisioni sui social network e ricevuto tantissimi messaggi di gente comune che non ha potuto far altro che ringraziarla per il lavoro straordinario fatto dai medici dal lockdown a oggi.