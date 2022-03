Pulizie di primavera? Anche per il tuo telefono con i consigli di Nokia

Eliminare le vecchie app, svuotare la cache e spostare foto e video nel cloud; ecco alcuni semplici consigli di Nokia su come prendersi cura del proprio smartphone.

Elimina le app inutilizzate

Se ci sono applicazioni sul tuo telefono che non usi da tempo, potrebbe essere una buona idea cancellarle. In questo modo recuperi memoria per nuove app e giochi e rendi il tuo smartphone più veloce e reattivo.

Localizzazione, localizzazione, localizzazione

Alcune app sono impostate per tracciare la tua posizione, anche quando non le stai usando. Questa funzionalità riduce drasticamente la durata della batteria. Per poter controllare questo aspetto in ogni app installata sul tuo telefono, vai nel menù delle Impostazioni e verifica i permessi delle tue applicazioni.

Svuota la cache

I dati memorizzati nella cache del tuo telefono sono utili perché si traducono in tempi di attesa più brevi per ricaricare le pagine web che visiti regolarmente. Tuttavia, la cache può anche occupare molta memoria nel cellulare. Ricordati, quindi, di svuotare periodicamente la cache del tuo browser.

Scarica sempre gli aggiornamenti software

Aggiornare regolarmente il tuo telefono significa che rimarrà più sicuro più a lungo. Se il tuo telefono non sta usando l’ultima versione del software disponibile, allora potresti perdere nuove funzionalità interessanti ed essere vulnerabile a bug e minacce di vario genere. Vai, quindi, nel menù dedicato nelle Impostazioni e verifica la presenza di un aggiornamento software per il tuo telefonino.

Salva i dati sul cloud

Considera di copiare le foto e i video presenti nel tuo telefono su una memoria esterna o sul cloud. In questo modo, non solo avrai più spazio di archiviazione sul tuo smartphone, ma anche la tranquillità di sapere che i tuoi dati sono al sicuro, in caso di furto, smarrimento e guasto del cellulare.