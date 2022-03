Recensione nuovo iPhone SE: design classico e super prestazioni a 529 euro

Il nuovo iPhone SE è uno smartphone davvero particolare, che si distingue nettamente dalla gamma iPhone 13. Un dispositivo destinato a chi cerca un iPhone compatto e leggero, con il Touch ID, veloce e dal costo decisamente inferiore al 13 mini.

Il nuovo SE conserva le stesse forme del modello precedente; una scocca dal design ormai “classico”, nato con iPhone 6 e 8, ma che nasconde al suo interno soluzioni di ultima generazione a partire dal velocissimo processore A15 Bionic utilizzato su iPhone 13.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo iPhone SE; evoluzione di un modello di grande successo: ottavo cellulare più venduto al mondo nel 2021, secondo la classifica di Counterpoint.

Design e confezione

Il nuovo iPhone SE si presenta con le stesse linee e gli stessi colori del modello precedente: mezzanotte, galassia e (PRODUCT)RED. Novità per i materiali: il vetro sul frontale e sul retro è lo stesso usato per iPhone 13 Pro e iPhone 13 ed è il più resistente montato su uno smartphone. Ritroviamo la cornice in alluminio aeronautico e la certificazione IP67, con resistenza a polvere e liquidi.

Il frontale è sempre caratterizzato da cornici importanti sia sopra che sotto il display, con la parte bassa occupata dal Touch ID: sensore di impronte digitali, veloce e preciso, integrato nel pratico tasto Home.

Passiamo al lato inferiore che ospita uno degli speaker stereo (capsula auricolare come secondo altoparlante) e la porta Lightning. Proseguiamo con il pulsante di alimentazione e il vano per la Sim sul lato destro, mentre a sinistra troviamo il comando per la modalità silenziosa ed il bilanciere del volume.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, con un peso di 144 gr.

Infine ricordiamo che iPhone SE è realizzato con materiali riciclati ed il nuovo packaging elimina la pellicola esterna in plastica. Confezione che include solo un cavo da USB-C a Lightning, assente l’alimentatore.

Specifiche tecniche

Analizziamo ora le caratteristiche tecniche del nuovo iPhone SE partendo dallo schermo. Lo smartphone di Apple conserva lo stesso display Retina HD da 4,7 pollici del modello precedente. Un LCD con tecnologia IPS, risoluzione 1334×750 pixel a 326 ppi, contrasto 1400:1 e luminosità massima di 625 nit. Non manca il True Tone ed il supporto per l'ampia gamma di colori P3.

Passiamo al processore: il nuovo e potente A15 Bionic già utilizzato su iPhone 13; una CPU a 6 core con 2 performance core e 4 efficiency core, GPU a 4 core e Neural Engine a 16?core. Novità anche per la Ram che passa da 3 a 4 GB.

Proseguiamo con il comparto fotografico identico al precedente modello dal punto di vista hardware. Iniziamo dalla singola camera posteriore: un grandangolo da 12MP, con apertura ƒ/1.8 e zoom digitale fino a 5x. Ricordiamo anche il rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro e la registrazione video 4K a 60 fps. All’anteriore troviamo un sensore da 7MP con apertura ƒ/2.2.

Il Chip A15 Bionic porta però interessanti novità introducendo avanzate funzioni di fotografia computazionale (capacità di un dispositivo di manipolare un’immagine digitalmente), tra cui Smart HDR, Stili fotografici e Deep Fusion. Introdotta con iPhone 13 Pro e iPhone 13, la tecnologia Smart HDR applica le giuste regolazioni di colore, contrasto e rumore digitale rispetto allo sfondo. Questo permette la corretta esposizione dei volti anche nelle condizioni di luce più difficili. Gli Stili fotografici consentono agli utenti di applicare ad ogni immagine le proprie preferenze fotografiche continuando a beneficiare dell’elaborazione di Apple. Deep Fusion sfrutta evoluti algoritmi per elaborare le foto e ottimizzare la texture, i dettagli e il rumore digitale in ogni parte della foto. Ricordiamo anche la funzione “Live Text” che trasforma in testo editabile le parole inquadrate dalla fotocamera. Peccato, infine, per l’assenza della modalità Notte.

Il chip A15 Bionic interviene anche sui video: il rumore digitale è inferiore, soprattutto quando c’è poca luce, con un migliore bilanciamento del bianco e una resa più realistica dei toni della pelle. Ricordiamo anche i video in slow-motion e il Time-lapse. Fotografia computazionale che interviene anche negli scatti realizzati dalla camera anteriore. Inoltre i selfie diventano ancora più intelligenti sul nuovo iPhone SE: arriva la modalità Ritratto con vari effetti di Illuminazione.

Passiamo alla batteria; iPhone SE garantisce un’autonomia superiore rispetto alla generazione precedente (2 ore) e ai modelli di iPhone da 4,7" meno recenti. iPhone SE è compatibile con i caricabatterie certificati Qi wireless e supporta anche la ricarica rapida (50% della carica in 30 minuti con alimentatore da 20W o superiore venduto separatamente). Assente il Magsafe.

Proseguiamo con la connettività. Sul nuovo iPhone SE arriva il 5G con la funzione Smart data già vista su altri iPhone: il cellulare passa automaticamente dalla connessione 5G alla connessione 4G, quando non è necessaria, per aumentare l’autonomia della batteria. Ricordiamo, inoltre, il Wi?Fi 6 (802.11ax), il Bluetooth 5.0, l’NFC, il supporto ad eSim ed il GPS.

Terminiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con il sistema operativo iOS 15.4. Nuovo OS dotato di vari aggiornamenti tra cui la possibilità di memorizzare il QR del Green Pass all’interno del Wallet.

Esperienza d’uso, prestazioni e autonomia

Il nostro giudizio sulle prestazioni del nuovo iPhone SE è decisamente positivo. Il processore A15 Bionic consente elevatissime performance in tutte le app e anche nei giochi 3D di ultima generazione. Analoga valutazione sull’interfaccia di iOS sempre fluida e reattiva, sulla navigazione Internet e con i social.

Davvero ottima la qualità costruttiva e l’ergonomia grazie alle ridottissime dimensioni e al peso contenuto. Passiamo alla batteria che consente un giorno di utilizzo intenso. Per quanto riguarda le prestazioni della singola camera posteriore, di giorno si ottengono scatti e video di buona qualità, dai colori naturali. Giudizio solo discreto in condizioni di ridotta luminosità. Analoga valutazione per i selfie.

Foto Apple

Proseguiamo con lo schermo, abbastanza luminoso, dai colori naturali e con discreti neri. Peccato per le dimensioni davvero ridotte. Buone le prestazioni del comparto telefonico/audio, con speaker stereo di qualità.

Recensione custodia in silicone per iPhone SE

Insieme al nuovo iPhone SE, Apple ci ha fornito in prova anche un’ottima custodia utile per proteggere il cellulare da urti, graffi e cadute. Cover realizzata esternamente in morbido silicone dall’ottimo grip e con bordi rialzati per la protezione dello schermo.

L’interno è, invece, rivestito in microfibra per non graffiare il retro del cellulare. Cover, compatibile con la ricarica wireless, che però lascia scoperta la base dello smartphone. Custodia, compatibile anche con la precedente generazione di iPhone SE, disponibile in 4 colori: Rosa creta, Blu abisso, Mezzanotte e Rosso(PRODUCT)RED.

Prezzi iPhone SE e cover

iPhone SE è disponibile nei modelli da 64GB, 128GB (la versione da noi consigliata) e 256 GB a partire da €529.

La cover in silicone di Apple ha un prezzo di listino di 39 euro.

Scopri di più su Amazon:

iPhone SE (acquistabile anche a rate e con spedizione rapida per gli utenti Prime)

Cover in silicone a 19 euro scontata del 50%