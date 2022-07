Nothing Phone (1): un avanzato smartphone dall'innovativo design

Oggi Nothing ha presentato Phone (1), il suo primo smartphone e la porta d’accesso al suo futuro ecosistema connesso e aperto.

Dotato dell’innovativa interfaccia Glyph, di una doppia fotocamera da 50 MP, del raffinato sistema operativo Nothing OS, di un display OLED a 120 Hz e di un chipset Qualcomm Snapdragon 778G+, Nothing Phone (1) sarà acquistabile da €499. Con una lista d’attesa di oltre 200.000 preordini e offerte superiori a $3.000 per le prime 100 unità in serie, il Phone (1) è uno dei prodotti tecnologici più attesi degli ultimi anni.

L’interfaccia Glyph

Qualcosa di mai visto prima, l’interfaccia Glyph rappresenta un nuovo modo di comunicare che aiuta a ridurre al minimo il tempo trascorso sullo schermo. Un esclusivo schema luminoso composto da 900 LED indica chi sta chiamando e segnala le notifiche delle app, lo stato di carica e molto altro. È sufficiente associare i singoli contatti a una suoneria, ciascuno con un modello Glyph unico, per non perdere mai ciò che è veramente importante. Per un’impostazione più silenziosa, la funzione Flip to Glyph attiva notifiche silenziose e solo luminose posizionando il Phone (1) con l’interfaccia Glyph rivolta verso l’alto.

Un innovativo design

Nothing Phone (1) presenta un retro trasparente, con un design unico composto da oltre 400 componenti. Il telaio in alluminio riciclato al 100% lo rende leggero e robusto, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica del telefono sono realizzati con materiali bio o riciclati post-consumo, una percentuale che non ha eguali nel settore. Smartphone con vetro Gorilla Glass 5 su due lati.

Il raffinato sistema operativo Nothing OS

Nothing OS offre solo il meglio di Android. Niente bloatware, per un’esperienza d’uso fluida. L’energia viene erogata dove è più necessaria grazie a un software intelligente che apprende quali sono le app preferite. Le app più utilizzate si caricano velocemente, mentre le altre vengono congelate per risparmiare batteria.

Il Nothing Ecosystem è la casa di tutti i dispositivi tecnologici. Niente più applicazioni separate. Controllate i prodotti di terze parti dalle impostazioni rapide di Phone (1) con la stessa facilità di quelle di Nothing, a partire da Tesla. Sbloccare le porte, accendere l’aria condizionata e molto altro ancora.

Una doppia fotocamera avanzata

È ora di dimenticare che più fotocamere significano foto e video di migliore qualità. La doppia fotocamera di Phone (1) è dotata di due avanzati sensori da 50 MP, con la fotocamera principale alimentata dal flagship Sony IMX766.

Display OLED con 1 miliardo di colori

Nothing Phone (1) utilizza un avanzato schermo OLED da 6,55 pollici con HDR10+ e frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz che assicura elevate prestazioni anche nei videogiochi.

Elevate performance

A bordo di Phone (1) troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 778G+, realizzato su misura per Nothing per includere sia ricarica wireless che inversa. Inoltre la modalità Game adatta con precisione il suono alla grafica e riduce al minimo le notifiche per una gaming experience senza distrazioni.

Batteria con ricarica rapida e wireless

La batteria del Phone (1) promette 18 ore di utilizzo ad ogni ricarica e due giorni in stand-by. Inoltre raggiunge il 50% di carica in soli 30 minuti ed è in grado di alimentare prodotti come i Nothing Ear (1) (qui la nostra recensione) con una ricarica inversa da 5W. La bobina di ricarica Glyph si illumina per indicare che la ricarica inversa è in corso.

Scheda tecnica

- Schermo: 6,55'' OLED Full HD+, 120Hz, HDR10+, 500 nit (1.200 nit di picco), Gorilla Glass 5

- Processore: Qualcomm Snapdragon 778G+ con GPU Adreno 642L

- RAM: 8 / 12 GB LPDDR5

- Memoria: 128 / 256 GB UFS 3.1

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP Sony IMX766 (f/1.8, video in HDR a 10-bit) + grandangolo da 50 MP Samsung JN1 (f/2.2, FOV 114°, macro)

- Fotocamera anteriore: 16 megapixel Sony IMX471, f/2.45

- Connettività: dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C

- Dimensioni: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm

- Peso: 193,5 grammi

- Batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida a 33 Watt, ricarica wireless Qi (15 Watt) ed inversa (5 Watt)

- Certificazione: IP53

Disponibilità e prezzi

Phone (1) sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero, in tre diverse configurazioni:

- 8GB/128GB, disponibile solo in nero a €499

- 8GB/256GB disponibile in bianco e nero a €529

- 12GB/256GB disponibile nei prossimi mesi in bianco e nero a €579

Le vendite di Phone (1) inizieranno il 21 luglio alle ore 8:00 in oltre 40 paesi in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia, su nothing.tech e presso una selezione di partner ufficiali. In Italia, Phone (1) sarà disponibile su:

- Amazon.it

- presso gli store fisici e sul sito di WindTre