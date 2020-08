Il nuovo Poco X3 avrà una fotocamera super

Manca poco al lancio di Poco X3 sul mercato, ed è Angus Kai Ho Ng, product marketing manager del brand asiatico, a svelare, giorno dopo giorno, alcune caratteristiche del nuovo top di gamma dell'azienda nata dal costato di Xiaomi. Nell'ultimo leak postato sul suo account Twitter, in particolare, ha voluto sottolineare come il comparto fotografico del nuovo dispositivo sarà "molto di più di una semplice fotocamera da 64 megapixel. Ci saranno feature interessanti che condivideremo tra pochi giorni".

Un nuovo tassello va ad arricchire quanto già sappiamo sul nuovo smartphone di casa Poco: X3 avrà una fotocamera "potente", con una serie di caratteristiche che permetteranno di ottenere degli scatti sensazionali.

Il nuovo Poco X3 promette di fare passi da gigante quanto a design e caratteristiche tecniche rispetto al suo predecessore, il Poco X2. Lo smartphone disporrà di:

Se Poco deciderà di rimanere fedele alla propria filosofia di assecondare l'innovazione tecnologica mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo, il nuovo Poco X3 dovrebbe essere un top di gamma messo sul mercato con un prezzo da cellulare di fascia media. Non è ancora ufficiale, ma sembra che il nuovo smartphone potrebbe essere lanciato sul mercato nelle prime settimane di settembre.

Testing out the camera set-up with the latest #POCOX3

It's really more than just a normal 64MP📷📸

Lots of cool awesome features to share very soon!



Both photos were taken by POCO X3 ☺️#POCOisBack #POCOX3 NFC pic.twitter.com/eBCLe8WZ4d