realme 12 Pro: raffinato design e super fotocamere

realme ha annunciato la nuova serie 12 Pro formata dal modello standard e dalla variante 12 Pro+. Questa nuova serie presenta un avanzato teleobiettivo periscopico e un design ispirato agli orologi di lusso.

Teleobiettivo periscopico

Secondo ricerche condotte da realme, gli utenti più giovani preferiscono teleobiettivi con zoom 3X o più. Per consentire zoom elevati in smartphone compatti, un teleobiettivo a periscopio è l'unica scelta possibile. Tuttavia, questa tecnologia presenta sfide tecniche e costi elevati, solitamente riservati a telefoni di fascia altissima. Con la serie realme 12 Pro, si colma questo divario e la tecnologia del teleobiettivo periscopico diventa disponibile a un pubblico più ampio.

La serie realme 12 Pro vanta il più grande sensore teleobiettivo a periscopio del segmento, con il sensore OV64B all'altezza di altre soluzioni di alto livello. Con una dimensione di 1/2 pollici, il sensore misura più del doppio rispetto a quello del teleobiettivo di iPhone 15 Pro. Inoltre il teleobiettivo della serie realme 12 Pro è quasi tre volte più sensibile alla luminosità rispetto a quello di iPhone 15 Pro, secondo le dichiarazioni dell’azienda. L'obiettivo è dotato di una modalità “Ritratto 3X” con una lunghezza focale di 71 mm. Inoltre, la serie realme 12 Pro vanta uno zoom digitale fino a 120X.

Fotocamera principale

Le fotocamere principali della serie realme 12 Pro sono dotate di sensori Sony da 50 MP. Queste fotocamere hanno un'ampia apertura f/1.8, che le rendono ideali anche per la fotografia nelle ore serali.



realme, in collaborazione con Qualcomm, ha potenziato l'elaborazione delle immagini con l'algoritmo "MasterShot". La serie realme 12 Pro è il primo e unico dispositivo del suo segmento a elaborare file RAW, promettendo la massima nitidezza e realismo nei ritratti. L'algoritmo MasterShot integra il “LightFusion Engine" per una maggiore nitidezza e tonalità, e il “NightEye Engine" per una fotografia notturna di alta qualità.

Design ispirato agli orologi di lusso

Oltre alle novità nel reparto di imaging, realme ha anche collaborato con Ollivier Savéo, maestro internazionale del design di orologi di lusso, per creare il design dei suoi nuovi smartphone.

Ollivier Savéo, noto per le sue competenze nella progettazione di orologi e gioielli di fascia alta, ha già collaborato con prestigiosi marchi di orologi svizzeri tra cui Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling e Quentin.



Ispirandosi agli orologi di lusso più tradizionali, realme e Ollivier Savéo hanno inserito vari elementi di design come la lunetta dentellata dorata al posteriore e la pelle vegana premium, realizzata con materiali siliconici di ultima generazione, setosa e resistente allo sporco.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche dei nuovi realme 12 Pro e realme 12 Pro+

- Display: 6,7 pollici, AMOLED curvo, Full HD+ (2412×1080 pixel) a 120 Hz, DCI-P3 al 100%, fino a 950 nit di luminosità

- Processore Realme 12 Pro: Snapdragon 6 Gen 1

- Processore Realme 12 Pro+: Snapdragon 7s Gen 2

- RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

- Storage: 128GB / 256GB (UFS 3.1)

- Fotocamere posteriori Realme 12 Pro: principale da 50 MP con 1/2'' Sony IMX882, OIS, apertura f/1.8, + ultra-wide da 8 MP con apertura f/2.2 + teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP, zoom ottico 4x, apertura f/2.0, flash LED

- Fotocamere posteriori Realme 12 Pro+: principale Sony IMX890 da 50 MP 1/1.56'', apertura f/1.8, OIS + ultra-wide da 8 MP con apertura f/2.2 + teleobiettivo periscopio Omnivision OV64B da 64 MP, zoom in-sensor 6x, zoom fino a 120x, apertura f/2.6

- Fotocamera anteriore Realme 12 Pro: 16 MP con apertura f/2.45

- Fotocamera anteriore Realme 12 Pro+: 32 MP con sensore Sony, apertura f/2.45

- Audio: altoparlanti stereo

- Connettività: 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

- Batteria: 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 67 W

- Dimensioni: 161,47 × 74,02 × 8,75 mm

- Peso Realme 12 Pro: 190g

- Peso Realme 12 Pro+: 196g

- Sistema operativo: Android 14 con interfaccia Realme UI 6.0

I prezzi e la disponibilità per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.