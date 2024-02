San Valentino: i regali preferiti dagli italiani

Addio a mazzi di fiori e cioccolatini, idealo fa il punto della situazione: in base ai dati 2023, nel giorno più romantico dell’anno spopolano robot da cucina (+131% rispetto al 2022) e console di gioco (+177%).

Con l’avvicinarsi di San Valentino, idealo riscontra un interesse crescente degli utenti nei confronti dello shopping online. Grazie all’ampia offerta, l’e-commerce resta un punto di riferimento quando si tratta di confezionare sorprese per occasioni speciali.

I dati raccolti dal portale internazionale per la comparazione prezzi svelano quali sono, quindi, i cadeaux più gettonati in vista del giorno più romantico dell’anno, delineando altresì le ultime tendenze in voga tra i nostri connazionali. Se per tradizione, siamo abituati a considerare San Valentino come occasione perfetta per pensieri a forma di cuore, idealo ribalta gli schemi e traccia uno scenario in cui hanno sempre più successo regali lontano dal classico concetto di romanticismo, come oggetti utili per la casa o device per l’intrattenimento.

Il volto nerd del romanticismo

Dall’analisi di idealo, infatti, emerge chiaramente che nelle prime due settimane di febbraio 2023, sono cresciute del 177% le intenzioni di acquisto per le console di gioco, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il portale conferma, quindi, l’interesse degli italiani per il gaming come alternativa ai grandi classici, complice altresì la crescita della categoria accessori gaming con un balzo a febbraio del 103% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un trend crescente confermato anche se si considerano le intenzioni di acquisto rilevate a febbraio 2023, con l’avvicinarsi del giorno degli innamorati: in questo periodo infatti idealo ha riscontrato un aumentato di interesse, rispetto alle settimane precedenti, per console di gioco (+48%), controller (+19%), sedie da gamer (+16%) e giochi PS5 (+12%).

Un successo, quello del gaming, che non si evidenzia solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. Analizzando le intenzioni di acquisto degli utenti, idealo conferma che la categoria console ha visto aumentare le proprie intenzioni di acquisto, nelle prime due settimane di febbraio 2023 del + 49% in Germania e del + 25% in Francia, rispetto alle settimane precedenti.

A San Valentino sboccia l’amore per la praticità in cucina

Un'altra categoria di grande interesse per gli italiani è quella degli elettrodomestici: a febbraio 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, idealo ha riscontrato un aumento delle intenzioni di acquisto del 131% per robot da cucina e del 102% per mixer e frullatori: dati che dimostrano la volontà degli italiani di sbizzarrirsi ai fornelli, ma con un occhio alla praticità. Con l’arrivo di febbraio, idealo svela aumenti di interesse, rispetto alle settimane precedenti, anche per le macchine per la pasta (+32%) e macchine per caffè espresso (+24%).

Una tendenza, quella legata agli elettrodomestici, in linea con il mercato spagnolo, in cui idealo ha evidenziato nelle prime due settimane di febbraio 2023 una crescita nell’interesse per il robot da cucina del 21%, rispetto alle ultime due settimane di gennaio.

Gli evergreen

Se da un lato il gaming e la sfera domestica la fanno da padrona, esiste uno zoccolo duro decisamente più in linea con le tradizioni. Dall’analisi delle intenzioni di acquisto registrate a febbraio 2023 si denota infatti un aumento del 113%, rispetto allo stesso periodo del 2022, anche per la categoria profumi e set di bellezza. Lo confermano anche le intenzioni di acquisto registrate a febbraio 2023, rispetto alle settimane precedenti: in questo periodo, si conferma un aumento di interesse per le fragranze femminili e maschili rispettivamente del 14% e del 12%. Ottimi risultati anche per il beauty, grazie a prodotti per la cura della persona, come piastre per capelli (+59%), accessori per la barba (+43%) e articoli legati alla cura del corpo (+19%).