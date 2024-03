realme Note 50: un interessante smartphone low cost

realme ha presentato il nuovo smartphone entry level Note 50. Cellulare low cost dal design elegante e curato, con scocca resistente ad acqua e polvere (certificazione IP54) e struttura interna in alluminio pressofuso per un’elevata resistenza alle cadute.

realme Note 50 è disponibile nei colori blu cielo e nero notte e vanta uno spessore di soli 7,99 mm ed un peso di 186 gr.

Ricordiamo anche la capiente batteria da 5.000 mAh, garantita per 1.200 cicli di carica (circa 3 anni di utilizzo) con una capacità dell’80%.

realme Note 50 è dotato di un processore octa-core UNISOC T612, Ram dinamica fino a 8 GB e storage di 128 GB, espandibile fino a 2 TB. Proseguiamo con il display da 6,74 pollici con un elevato rapporto schermo/corpo del 90,3% e luminosità massima fino a 560 nits. Non dimentichiamo il comparto fotografico con camera principale da 13 MP e anteriore da 5 MP.

Per quanto riguarda il software, realme Note 50 utilizza la "Mini Capsule", una sorta di "Dynamic Island", utile per nascondere il foro anteriore del display e mostrare varie informazioni come lo stato di carica della batteria ed il conteggio dei passi.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del nuovo realme Note 50:

- Display: 6,7" HD+, refresh rate 90Hz, 260 ppi, luminosità di picco 560 nits

- Processore: Unisoc T612

- Memoria: 4GB di RAM (+ 4GB virtuale) e 128GB di storage interno espandibile tramite microSD

- Connettività: 4G dual SIM, WiFI 5, Bluetooth 5.0, USB-C, jack 3,5mm, GPS

- Fotocamera anteriore: 5MP

- Fotocamere posteriori: 13MP principale + b/n secondaria

- Batteria: 5.000mAh, ricarica 10W

- Dimensioni e peso: 167,7 x 76,67 x 7,99 mm, per 186g

- Sistema operativo: Android 13 con realme UI T Edition

Prezzo, promozione e disponibilità

realme Note 50 è già disponibile in Italia nella variante 4+128GB al prezzo suggerito di vendita di 119,99 euro, in promozione a 99,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 94 euro

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.