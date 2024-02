Samsung Galaxy XCover 7 e Galaxy Tab Active 5: smartphone e tablet super resistenti

Samsung Electronics ha presentato due nuovi dispositivi rugged, dotati di resistenza di grado militare e connettività 5G: lo smartphone Galaxy XCover 7 ed il tablet Galaxy Tab Active5.

Scendendo nel dettaglio, entrambi i dispositivi, insieme alla S Pen in dotazione con Tab Active5, sono classificati IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Progettato con requisiti certificati MIL-STD-810H, Galaxy XCover7 è in grado di resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre il Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m quando si utilizza la custodia protettiva in dotazione.

In aggiunta Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati rispettivamente di Corning Gorilla Glass Victus+ e Corning Gorilla Glass 5, che migliorano la durata e la resistenza ai graffi dei display. Gli schermi consentono, inoltre, di regolare la sensibilità al tocco, rendendoli facili da usare anche con i guanti.

Tra le varie caratteristiche tecniche ricordiamo, inoltre, l’elevato volume dell'altoparlante, le batterie sostituibili con ricarica rapida, il 5G e i tasti programmabili.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete dei nuovi Galaxy XCover 7 e Galaxy Tab Active 5.

Galaxy XCover 7

- Schermo: 6,6 pollici, Full HD+, 20:9, TFT, 60Hz, Gorilla Glass Victus+

- Processore: octa-core a 6 nm

- RAM: 6 GB

- Memoria: 128 GB espandibili con microSD (fino a 1 TB)

- Fotocamera posteriore: 50 megapixel, f/1.8

- Fotocamera frontale: 5 megapixel, f/2.0

- Connettività: Dual SIM (SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, jack audio, GPS

- Certificazioni: IP68, MIL-STD-810H

- Batteria: 4.050 mAh (sostituibile)

- Dimensioni: 169 x 80,1 x 10,2 mm

- Peso: 240 grammi

- Sistema operativo: Android 14

Galaxy Tab Active 5

- Schermo: 8 pollici, 16:10 WUXGA, TFT, fino a 120Hz, Gorilla Glass 5

- Processore: octa-core a 5nm

- RAM: 6 / 8 GB

- Memoria: 128 / 256 GB espandibili con microSD (fino a 1 TB)

- Fotocamera posteriore: 13 megapixel, f/1.9

- Fotocamera frontale: 5 megapixel, f/2.2

- Connettività: Dual SIM (SIM + eSIM), 5G, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, jack audio, GPS

- Certificazioni: IP68, MIL-STD-810H

- Batteria: 5.050 mAh (sostituibile)

- Dimensioni: 126,8 x 213,8 x 10,1 mm

- Peso: 433 grammi

- Sistema operativo: Android 14

Al momento non sono noti prezzi e disponibilità per il mercato italiano.