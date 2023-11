TCL 40 NXTPAPER: completo smartphone low cost con schermo di “carta”

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo smartphone TCL 40 NXTPAPER. Cellulare che si distingue per la presenza di un innovativo display, sviluppato da TCL, progettato per ridurre l'affaticamento degli occhi ed in grado di offrire un’esperienza visiva simile a quella della carta.

Modello low cost che vanta anche una buona dotazione di memoria ed una fotocamera principale da 50 MP.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo TCL 40 NXTPAPER.

Design e confezione

Il TCL 40 si presenta con un design moderno e curato ed una buona qualità costruttiva. Iniziamo dalla scocca in plastica disponibile in due colorazioni: Opalescent (bianca) e Midnight Blue. Quest’ultima versione vanta un retro opaco con effetto cangiante in grado di assumere varie sfumature di blu.

Al posteriore troviamo anche un'originale sezione su due livelli che sporgono dalla scocca: una zona in plastica lucida con all’interno due elementi circolari dedicati alle fotocamere e al flash.

Proseguiamo con il bordo piatto: sul lato sinistro troviamo lo slot per 2 Nano Sim + 1 scheda MicroSD, mentre a destra sono stati inseriti il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione con integrato il sensore per il riconoscimento delle impronte (veloce e preciso). Il lato inferiore ospita, invece, la porta USB-C ed il primo speaker, con la capsula auricolare utilizzabile anche come secondo altoparlante per un effetto stereo.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 168,2 x 75,3 x 7,9 mm ed il peso di 195 grammi.

Curata anche la confezione che ricorda un libro, con all’interno solo un cavo USB-C.

Display NXTPAPER

Proseguiamo la nostra recensione con l'analisi dettagliata del display NXTPAPER del TCL 40. Schermo IPS, multistrato, Full HD+ da 6,78 pollici e con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Display con cornice inferiore abbastanza spessa e foro per la selfie camera, dotato di una serie di tecnologie che consentono di ridurre l'affaticamento degli occhi, offrendo un'esperienza visiva simile a quella della carta.

Iniziamo dal rivestimento opaco e antiriflesso, con funzione anti-impronte ed utile per migliorare la visione anche nelle giornate soleggiate. Proseguiamo con la certificazione TÜV per le basse emissioni di luce blu. Lo schermo del TCL 40 è in grado di ridurre in modo intelligente la dannosa luce blu a livello di hardware senza effetto ingiallente, conservando le tonalità cromatiche naturali. Ricordiamo anche il sensore integrato che regola automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore, in base all'ora e all'ambiente.

Passiamo alla modalità NXTPAPER attivabile nelle impostazioni e disponibile in due varianti: Carta colorata o Carta da inchiostro (bianco e nero). Modalità espressamente dedicate alla lettura dei testi ed in grado di offrire un’esperienza visiva simile a quella di uno schermo e-ink, ma con un'illuminazione più uniforme e migliori colori.

Proseguiamo con le impostazioni software presenti nella sezione NXTVISION con varie voci che consentono di migliorare la qualità di immagini, video e giochi. Troviamo, inoltre, un’ulteriore modalità lettura in bianco e nero e con filtro per la luce blu e la modalità occhi sani che riduce la luce blu mantenendo però lo schermo a colori.

Infine ricordiamo le complete impostazioni per la gestione dei colori e della temperatura dello schermo.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche complete del TCL 40 NXTPAPER:

- Display: 6,78" NXTPAPER, Full HD+ (1080 x 2460 pixel), refresh rate fino a 90 Hz

- Processore: MediaTek Helio G88

- Ram: 8 GB

- Storage: 256 GB, espandibile tramite microSD

- Fotocamere posteriori: principale da 50 MP, f/1.8, PDAF; grandangolo da 5 MP, f/2.2, 115°; macro da 2 megapixel, f/2.4

- Fotocamera anteriore: 32 MP

- Connettività: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, dual nano SIM 4G, GPS, NFC, USB-C 2.0

- Batteria: 5.010 mAh con ricarica a 33 W

- Altro: supporto stylus T-Pen (acquistabile separatamente)

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia TCL

- Dimensioni e peso: 168,2 x 75,3 x 7,9 mm, 195 grammi

Analisi del software

A bordo del TCL 40 troviamo il sistema operativo Android 13 (patch di sicurezza di luglio) con interfaccia personalizzata TCL UI 5.0.

Interfaccia utente con feed di Google, non molto diversa da quella stock di Android. Software purtroppo con numerose app preinstallate di vario genere. TCL ha, inoltre, aggiunto diverse utility per sfruttare al meglio lo smartphone. Iniziamo dalla possibilità di utilizzare due diversi account per una singola app, come Facebook. Proseguiamo con lo “Smart manager” che consente di ottimizzare il sistema operativo e la batteria. Infine citiamo il contapassi ed i vari temi per personalizzare l’interfaccia utente.

Concludiamo la nostra analisi con il completo software per la gestione delle fotocamere che include numerose ed utili opzioni. Iniziamo dal riconoscimento automatico delle scene e dalla modalità Notte. Non mancano le modalità Ritratto e manuale, 50 MP, Panorama, Macro, Stop Motion, lunga esposizione e vari filtri.

Esperienza d’uso, prestazioni e prezzo

In generale la nostra valutazione sul TCL 40 è positiva. Si tratta di un eccellente smartphone per la lettura di testi di qualsiasi genere, dagli ebook alle pagine web. Passiamo all'innovativo schermo NXTPAPER dai colori naturali, con un efficace trattamento opaco e dalla buona luminosità, ma con un nero poco profondo.

Occupiamoci ora dell'esperienza d’uso quotidiana con buone performance generali. Segnaliamo però piccoli e sporadici rallentamenti nell’interfaccia utente che diventano più evidenti nelle app e nei giochi più pesanti. Abbastanza buone le prestazioni nei social e nella navigazione web. Non rapidissimo l’avvio delle applicazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni della camera posteriore principale, di giorno si ottengono buone foto, dettagliate e dai colori naturali. Discreta la qualità degli scatti di notte. Analoga valutazione per i video, fino a 1080p, e per i selfie. Appena sufficienti le prestazioni del grandangolo ed inutile il terzo sensore da soli 2MP.

Giudizio positivo sull’ergonomia con un buon grip ed un peso inferiore ai 200 gr.

Passiamo alla batteria che consente quasi due giorni di utilizzo medio ed un giorno con un uso intenso dello smartphone. Accumulatore dotato anche di carica rapida al 100% in circa 30 minuti. Nessun problema dal comparto telefonico-audio, con buoni microfoni e speaker stereo, potenti e di discreta qualità.

Concludiamo con l'interessante prezzo di listino del TCL 40 NXTPAPER acquistabile a 199 euro. Citiamo, infine, il pennino opzionale T-Pen ed il modello TCL 40 5G, dotato di una migliore connettività, ma con caratteristiche tecniche inferiori, disponibile a 249 euro.

