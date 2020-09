La trovata camaleontica: Vivo lancia lo smartphone con la cover che cambia colore

L'innovazione è quasi all'ordine del giorno, i più grandi produttori mondiali di cellulari si sfidano in campo di processori, fotocamere, prestazioni generali. C'è poi chi punta sulla creatività: Vivo ha annunciato con un video lanciato sui social cinesi che produrrà smartphone con la cover posteriore che cambia colore.

Perché una cover che cambia colore

Vivo per far cambiare colore al retro del proprio cellulare sfrutterà un vetro elettrochimico, già visto su Concept One di OnePlus, per quanto in quella circostanza la tecnica fosse utilizzata per "celare" la fotocamera. La trovata dell'azienda cinese, oltre che scenica, può avere anche un'utilità pratica: il colosso ha annunciato che il retro dello smartphone potrà assumere un colore specifico per segnalare notifiche di differenti applicazioni. Insomma, per citarne uno, se deciderete di assegnare a WhatsApp il colore verde, quando vi arriverà un messaggio, la cover del cellulare di casa Vivo si illuminerà di verde. C'è da dire che il colpo d'occhio ci permetterà di avere di più la situazione sotto controllo: quanto spesso, a cellulare silenzioso, ci capita di non rispondere a messaggi importanti anche per molte ore? Il led di notifica, viste le sue dimensioni ridotte, in questo senso non aiuta di certo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alcuni video pubblicati da noti leaker del settore telefonia si nota come il nuovo smartphone abbia sempre il comparto fotografico censurato. Questo potrebbe essere un indizio che Vivo stia sì pensando ad una cover dello smartphone che cambia colore, ma non per un modello preciso; potrebbe trattarsi di una soluzione che, nel medio termine, sarà applicata a diversi smartphone. Per quanto ne sappiamo, ad ora: