Xiaomi 14 Series: due nuovi smartphone di fascia alta con super fotocamere

Xiaomi 14 Series è la nuova gamma di smartphone di fascia alta del produttore cinese formata dai modelli Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14, con la variante 14 Pro che non sarà distribuita nel nostro Paese. Smartphone dall’elevatissima potenza e con un avanzato comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio le caratteristiche di Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14.

Fotocamere

Xiaomi 14 Ultra è dotato di una configurazione a quattro fotocamere con una notevole gamma di lunghezze focali, da 12 a 120 mm. La fotocamera principale, dotata di un’apertura variabile di ƒ/1.63-ƒ/4.0, offre regolazioni continue dell’esposizione del diaframma. Il sensore principale, stabilizzato otticamente (alla pari dei due teleobiettivi), è il LYT-900 di Sony da 1 pollice. Completano la configurazione, il teleobiettivo con lenti flottanti da 75mm con funzione macro, la lente a periscopio Leica 120mm con funzioni macro e la fotocamera ultra-wide Leica da 12mm.

Non dimentichiamo i video fino a 8K a 30 fps da tutti i sensori. La fotocamera principale supporta le riprese in 4K a 120 fps e supporta lo slow-motion 5x. Il dispositivo supporta anche le riprese Dolby Vision 4K a 60fps e dispone della stabilizzazione dell’immagine. La nuova modalità “Movie” introduce funzioni derivate dal settore cinematografico come il rapporto di aspetto 2,39:1. Inoltre la modalità “Director” offre un’interfaccia di livello professionale con controlli avanzati dei parametri.

Presentato insieme a Xiaomi 14 Ultra, il nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit è stato progettato per tutti gli appassionati di video e fotografia, e offre funzionalità aggiuntive con un’impugnatura e una custodia dedicate. L’accessorio include anche un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un pulsante di registrazione video personalizzabile e un’ulteriore ghiera personalizzabile per il controllo dell’esposizione. Funziona anche come caricabatterie esterno, da 1.500mAh.

Passiamo a Xiaomi 14 dotato di una configurazione a tre fotocamere con un’ampia gamma di focali da 14mm a 75mm. Xiaomi 14 è stato progettato con obiettivi Leica Summilux che offrono un’apertura di ƒ/1.6 sulla fotocamera principale. Inoltre, la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare Leica da 14mm è stata portata a 50MP e offre anche il teleobiettivo a lenti flottanti Leica da 75mm, con una distanza minima di messa a fuoco di soli 10cm.

Processore e batteria

Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono entrambi alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 3, che vanta un aumento delle prestazioni della CPU del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%, oltre a un incremento delle prestazioni della GPU del 34%, rispetto alla versione precedente.

Xiaomi 14 è alimentato da una batteria da 4.610mAh con HyperCharge da 90W e HyperCharge wireless da 50W. Xiaomi 14 Ultra è dotato di una batteria più grande da 5.000mAh con HyperCharge da 90W e la più recente tecnologia HyperCharge wireless da 80W.

Display

Xiaomi 14 Ultra utilizza un LTPO AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+, refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco a 3.000 nit. Xiaomi 14 monta, invece, un LTPO OLED da 6,36″ con risoluzione 1.5K (1200 x 2670 pixel), refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit.

Sistema operativo Xiaomi HyperOS

Xiaomi 14 Series è dotata del sistema operativo Xiaomi HyperOS, basato su Android 14, frutto di sette anni di lavoro da parte del produttore cinese.

Xiaomi 14 Series abbraccia pienamente l’intelligenza artificiale con varie funzionalità. I sottotitoli AI consentono la trascrizione in tempo reale dei contenuti parlati durante le videoconferenze. “AI Album Search" impiega l’elaborazione del linguaggio naturale, consentendo agli utenti di individuare immagini specifiche all’interno delle proprie raccolte fotografiche descrivendo ciò che stanno cercando. “AI Portrait” utilizza algoritmi avanzati per creare nuove composizioni di ritratti a partire da immagini preesistenti.

Caratteristiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche complete dei nuovi Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14.

Xiaomi 14 Ultra

- Display: AMOLED, LTPO, 6,73", WQHD+ 3200x1440, 522ppi, refresh rate 1-120Hz campionamento tocco fino 240Hz, 3.000nit picco, display Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HLG, modalità di lettura, modalità luce del Sole, sensore impronte digitali integrato nel display, Low Blue Light, Flicker Free

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

- Ram: 12/16GB LPDDR5X

- Memoria: 256GB/512GB/1TB interna UFS 4.0

- Resistenza acqua e polvere: IP68

- Connettività: dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Gen2, GPS

- Fotocamera anteriore: 32MP, f/2,0, 1/3,14", Dynamic Framing (0,8x, 1x), modalità notturna, HDR, modalità ritratto con controllo effetto bokeh e profondità

- Fotocamere posteriori con lenti Leica: 50 MP principale con OIS + 50 MP ultra-wide + 50 MP tele con OIS, zoom ottico 3,2x + 50 MP teleobiettivo periscopico con OIS, zoom ottico 5x

- Batteria: 5.300mAh, ricarica 90W HyperCharge, 80W wireless, ricarica inversa

- Audio: speaker stereo, Dolby Atmos

- Dimensioni: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

- Peso: 224,4g

Xiaomi 14

- Display: LTPO, AMOLED, 6,36", 2670x1200, 20:9, refresh rate 1-120Hz, AdaptiveSync Pro, 460ppi, campionamento tocco fino 240Hz, 3.000nit picco, TrueColor, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HLG, modalità lettura, modalità luce del Sole, Low Blue Light, Flicker Free

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

- Ram: 12GB di RAM LPDDR5X

- Memoria: 256/512GB interna UFS 4.0

- Resistenza acqua e polvere: IP68

- Audio: speaker stereo, Dolby Atmos

- Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

- Fotocamere anteriore: 32MP, pixel 0,7um, f/2,0, FOV 89,6°, Dynamic Framing (0,8x, 1x), modalità notturna, modalità ritratto, HDR,

- Fotocamere posteriori con ottiche Leica Summilux: 50 MP principale + 50 MP ultra-grandangolare + 50 MP con zoom ottico 3,2x

- Batteria: 4.610mAh, ricarica HyperCharge 90W (100% in 31 minuti), 50W wireless HyperCharge

- Dimensioni e peso: 152,8 x 71,5 x 8,2 mm, per 193 g

Prezzi, offerte e disponibilità

Xiaomi 14 è già disponibile in tre colori: Black, White e Green e in due varianti di memoria:

- 12GB+512GB a 1.099,90 euro

- 12GB+256GB a 999,90 euro

Per entrambe le versioni, sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro e dell’offerta trade-in con extra valutazione dell'usato fino a 200 euro. Le promo saranno attive fino al 25 marzo.

Xiaomi 14 Ultra è disponibile in preordine e sarà in vendita dal 19 marzo nelle colorazioni Black e White in una sola variante di memoria:

- 16GB+512GB a 1.499,90 euro

Sarà, inoltre, possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e dell’offerta trade-in con extra valutazione dell’usato fino a 200 euro. Le promo saranno attive fino al 17 aprile.

