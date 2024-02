AOC G4: un completo monitor da gaming da 27 pollici

Da AGON by AOC arriva il nuovo monitor Q27G4X, con pannello Fast IPS da 27″, che combina un'elevata precisione dei colori con un'alta frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempi di risposta ridotti fino a 1 ms.

Grazie al pannello a 10 bit, il monitor riproduce 1,07 miliardi di colori e vanta la certificazione VESA DisplayHDR 400, con compatibilità HDR10. Non dimentichiamo la risoluzione QHD (2560x1440), la densità di pixel di 109 ppi, gli ingressi con due HDMI 2.0 e una DisplyPort 1.4 e l'uscita audio con jack da 3,5 mm.

Avanzato design “stealth”

Proprio come i modelli Full HD 24G4X e 27G4X annunciati di recente, anche il modello Q27G4X si presenta con un design rinnovato che ricorda un aereo stealth, con forme triangolari al posteriore. La base del supporto è ancora più compatta rispetto al suo predecessore, richiedendo meno spazio sulla scrivania.

Interfaccia utente e supporto regolabile

Le modifiche al design non riguardano solo l'esterno, ma anche l'interno. Ascoltando il feedback dei suoi clienti, AGON by AOC ha montato un On-Screen Display migliore e più intuitivo per consentire agli utenti di personalizzare la loro esperienza visiva con facilità. Altre caratteristiche legate al gioco migliorano la gaming-experience. Ad esempio, il nuovo mirino integrato “smart crosshair” può cambiare colore a seconda dello sfondo, migliorando la precisione della mira e dando ai giocatori un vantaggio nei giochi competitivi.

Il supporto ergonomico offre regolazioni complete (altezza, rotazione e inclinazione) che garantiscono un comfort ottimale per il gioco, il lavoro o lo studio.

La tecnologia “Flicker-Free” e la modalità “LowBlue” garantiscono il comfort degli occhi per sessioni prolungate. Il monitor supporta il montaggio VESA ed è ideale per le configurazioni multi-monitor grazie al design senza bordi su tre lati.

Prezzi e disponibilità

AOC GAMING Q27G4X ha una garanzia di 3 anni ed è già disponibile a un prezzo di 269,00 euro.

