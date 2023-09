Chi è Arnold Cardaropoli del Grande Fratello: età, origini, lavoro, fidanzata, TikTok

Andata in onda il 15 settembre 2023 su Canale 5, la seconda puntata della nuova edizione del "Grande Fratello" ha visto l'ingresso di un nuovo blocco di concorrenti: tra questi Arnold Cardaropoli. Nato in Ghana e approdato da piccolissimo in Italia, pur essendo entrato dalla porta rossa in qualità di "Nip" (non famoso), ha in realtà già un grande seguito su TikTok. Conosciamolo meglio.

Età, origini, famiglia

Arnold Cardaropoli nasce il 9 maggio del 2001 in Ghana. Giunto in Italia in tenera età (2 anni), cresce in una casa famiglia. All'età di 4 anni viene dato in affidamento ad una famiglia di origini campane che vive a Castellarano (provincia di Reggio Emilia). La coppia adotta inoltre il suo fratello biologico, Michael, e un'altra bambina, creando una famiglia speciale e unita. Arnold ha sottolineato la grande unione familiare, con una menzione particolare per mamma Pina, una vera colonna portante della sua vita.

Lavoro e fidanzata

Arnold Cardaropoli è uno studente di economia e marketing internazionale. Nel corso della sua giovane vita ha lavorato come barista ma anche in un'agenzia di pompe funebri. Al momento lavora come social media manager.

Arnold ha ammesso di aver cominciato a frequentare una ragazza (di 21 anni) ad un mese dall'ingresso nella casa del "Grande Fratello", aggiungendo: "Stando qui capisco se mi sento single o meno. Per questo sono entrato da single. Lei può capire se ha voglia di aspettarmi o meno".

Grande Fratello

Nel corso della seconda puntata del "Grande Fratello 2023", andata in onda venerdì 15 settembre, Arnold Cardaropoli è entrato come concorrente nella casa più spiata d'Italia, in qualità di "Nip" (personaggio non famoso), categoria che in questa edizione è stata affiancata a quella dei "Vip". Nel corso della stessa serata si sono aggiunti alla gara: la cantante Fiordaliso, Valentina Modini, l'attore Ciro Petrone, Heidi Baci e Claudio Roma.

TikTok e Instagram

Pur essendo entrato nella casa del "Grande Fratello" in qualità di "Nip", sigla che indica le persone non famose, Arnold Cardaropoli è in realtà molto seguito su TikTok. Il suo canale "Arnold & Family" vanta oltre 700.000 followers e diversi video che superano 1 milione di visualizzazioni caduno. Una notorietà che in rete ha suscitato diverse perplessità circa la volontà di inserirlo nella categoria dei personaggi non celebri.

Arnold ha inoltre un profilo ufficiale Instagram, con oltre 71.000 follower; ed anche qui è grande il risalto che dà alla propria vita familiare.