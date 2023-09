Chi è Anita Olivieri del Grande Fratello: età, famiglia, lavoro, fidanzato, Instagram

Anita Olivieri è una delle concorrenti "Nip"- categoria dei non famosi, che quest'anno si mescolano alle celebrità - dell'edizione 2023 del "Grande Fratello", partita l11 settembre su Canale 5, e condotta ancora una volta da Alfonso Signorini? Scopriamo qualcosa in più di questa concorrente: dalla famiglia agli studi, dal fidanzato al lavoro, dagli hobby ai social network.

Età, origini, famiglia

Anita Olivieri nasce a Roma il 25 maggio 1997. Nella clip di presentazione del "Grande Fratello" ha parlato dell'importanza che ha avuto la sua famiglia per la sua formazione, in particolar modo quella della madre e della nonna, le due donne con le quali è cresciuta. La madre - ha specificato la ragazza - le ha insegnato di come i sacrifici siano importanti per ottenere i risultati; la nonna, invece, ha rappresentato una controparte, grazie ad uno spirito libero sinonimo di libertà. Anita ha un fratello maggiore di nome Leandro.

Studi e lavoro

Anita Olivieri è da sempre una ragazza molto dedita allo studio. Conseguito il diploma, si è iscritta a Scienze Politiche all'Università di Roma Tre, ma non soddisfatta del percorso di studi ha poi optato per Relazioni internazionali; è poi andata avanti con una laurea magistrale e un master, conseguiti alla LUISS Business School. La Olivieri lavora in un'azienda di automotive: si tratta del settore che comprende tutti i veicoli a motore.

Grande Fratello

L' 11 settembre 2023, Anita Olivieri è entrata, da concorrente, nella casa del "Grande Fratello" che, per la nuova edizione mette insieme Vip (personaggi già celebri) e Nip (i non famosi), categoria nella quale rientra Anita. Tra i concorrenti che hanno varcaro la porta rossa nel corso della prima puntata troviamo: Angelica Baraldi, Rosy Chin, Grecia Colmenares, Marco Fortunati, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese.

Anita ha così spiegato la sua partecipazione al "Gf": "Arrivata all'apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori".

Fidanzato e Instagram

Anita Oliviero ha dichiarato alle telecamere del "Grande Fratello" di non essere fidanzata e che al momento le basta e avanza la compagnia del suo gatto. Dando un'occhiata al suo profilo Instagram, però, la ragazza appare in dolce compagnia di un ragazzo di nome Edoardo Sanson: sono diversi gli scatti che ritraggono i due insieme, l'ultimo dei quali risalenti a pochi giorni dall'ingresso della casa. Qual è la verità?

Anita è molto appassionata di musica e ha avuto modo di esibirsi come Dj in alcuni locali di Roma.