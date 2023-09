Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello: età, origini, lavoro Instagram

Partita l'11 settembre 2023 su Canale 5, la nuova edizione del reality show "Grande Fratello" alterna quest'anno volti già noti (Vip) a quelli di persone comuni (Nip). Categoria, quest'ultima, alla quale appartiene Giuseppe Garibaldi: omonimo dell'eroe dei due mondi, è un bidello di giorno e un barman di sera. Leggiamo la sua storia.

Età, origini, lavoro

Giuseppe Garibaldi nasce a Palmi (Reggio Calabria) il 23 gennaio 1993. Ancora molto giovane comincia a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia. Nel 2020 si trasferisce altrove, fermandosi prima in Veneto; per poi stabilirsi a Piacenza, dove svolge la professione di collaboratore scolastico e, di sera, lavora in discoteca come barman.



Dopo le esperienze al Nord Italia, Giuseppe Garibaldi torna a vivere in Calabria, precisamente a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria), dove continua ad alternare il lavoro da bidello a quello come barman. A proposito della sua professione dice: "il collaboratore scolastico è un lavoro dignitoso, che comunque mi piace fare perché mi rapporto con i ragazzi, con professori, professoresse, che è sempre buono, imparare fa sempre bene".

Famiglia e discendenza con l'eroe dei due mondi

Giuseppe Garibaldi ha un ottimo rapporto con i suoi familiari - la madre, il padre e i tre fratelli - e anche se non sono noti molti particolari sulla sua vita privata, sappiamo comunque che al momento è single. Giuseppe ha suggerito l’ipotesi di essere un discendente dell’illustre omonimo (1807-1882), l'eroe dei due mondi; ma le sue restano parole di circostanza e non ci sono fonti che ne testimoniano la reale discendenza.

Grande Fratello

Lunedì 11 settembre 2023,Giuseppe Garibaldi è entrato come concorrente nella casa del "Grande Fratello", il celebre reality show di Canale 5, condotto anche quest'anno da Alfonso Signorini. Marco entra come "Nip" (personaggio non famoso), categoria che in questa edizione affianca quella dei Vip. Gli altri partecipanti entrati nella casa nel corso della prima puntata stagionale dello show sono: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Marco Fortunati, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Paolo Masella, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese.

In precedenza Giuseppe Garibaldi aveva già fatto un'apparizione nella sketch comedy di Italia 1 "Vita da crociera", con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello.

Instagram

Giuseppe Garibaldi ha un profilo ufficiale di Instagram seguito da circa 7.000 follower