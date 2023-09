Chi è Valentina Modini del Grande Fratello: età, lavoro, fidanzato, Instagram, Lady Fajana

Valentina Modini è entrata nella casa del "Grande Fratello" venerdì 15 settembre, nel corso della seconda puntata stagionale del reality di Canale 5. Componente della categoria “Nip” (non famosi), mescolata quest'anno a quella dei "Vip" (le celebrità), Valentina ha un podcast su spotify e lavora nelle pubbliche relazioni. Andiamo alla scoperta del suo mondo..

Età, origini, famiglia

Valentina Modini nasce nel 1984 a Borgomanero (Novara) e vive a Brovello Carpungnino (Verbano-Cusio-Ossola) ed è profondamente legata alla sua famiglia. Oltre che con i genitori ha un bel rapporto con i nonni, fondatori del ristorante di famiglia, nel quale suo padre ricopre il ruolo di chef. La ragazza ha un approccio alla vita che coniuga tradizione e modernità.

Studi e lavoro

Conseguita la maturità classica, Valentina comincia il suo percorso universitario: prima ottiene una laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali; poi si dedica alla magistrale in Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse. Mettendo a frutto la sua la sua formazione accademica, Valentina lavora nel campo delle pubbliche relazioni presso un ufficio stampa.

Grande Fratello e fidanzato

In onda su Canale 5 venerdì 15 settembre, la seconda puntata del "Grande Fratello 2023", ha visto l'entrata in scena di sei nuovi concorrenti, tra i quali Valentina Modini, appartenente alla categoria "Nip" (non famosi). Nel corso della medesima serata hanno fatto il loro ingresso nella casa anche: Heidi Baci, Arnold Cardaropoli, la cantante Fiordaliso, l'attore Ciro Petrone e Claudio Roma.

Prima di varcare la porta rossa dell'abitazione più spiata d'Italia, la Modini ha dichiarato di essere single.

Dai podcast a Instagram

Valentina ha uno spazio su Spotify con un podcast dal titolo "Le Cronache di Lady Fajana". Circa il suo alter ego dichiara: "Mi piace sentirmi una diva umile. Io sono un fagiano perché rappresenta la normalità".

Lady Fajana è anche il nickname che usa per il suo profilo ufficiale di Instagram, uno spazio colorato e allegro dove condivide momenti di vita privata e professionale, ricco di mare, viaggi e ironia.