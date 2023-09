Chi è Claudio Roma del Grande Fratello: età, lavoro, ex spacciatore, fidanzata, Instagram

Claudio Roma è uno dei concorrenti entrati nella casa del "Grande Fratello" nel corso della seconda puntata del reality, andata in onda il 15 settembre 2023 su Canale 5. Presentato tra i "Nip" (non famosi) di questa edizione, ha un passato complicato alle spalle, seguito da un riscatto e da una intensa vita professionale. Leggiamo qualcosa in più su di lui.

Età, origini, lavoro

Claudio Roma nasce il 21 febbraio del 1989 a Codigoro (provincia Ferrara) e vive attualmente a Savio di Ravenna (RA). Claudio è molto legato alla sua famiglia, che lo ha tenuto per mano nei momenti più difficili della sua vita. Laureato come veterinario, ha scelto un lavoro da imprenditore, nel settore wellness - attività che hanno come obiettivo quello di donare benessere ed un equilibrio psicofisico ai clienti - ed ha inoltre aperto una palestra insieme a Carlo Alberto Mancini (scelta di Nicole Santinelli a "Uomini e Donne").

Lo spaccio di droga e il carcere

Roma ha vissuto una complicata fase di vita. Coniugando le sue parole ascoltate nella clip di presentazione registrata per il "Grande Fratello" e l'introduzione di Alfonso Signorini, sappiamo che tra i16 e i 17 anni ha preso una strada sbagliata quando è diventato spacciatore per un breve periodo. Colto in flagranza, è stato in carcere per qualche giorno, per poi essere costretto ai domiciliari per circa tre mesi; successivamente ha intrapreso un percorso di riabilitazione comprendente anche i servizi sociali. Un periodo di vita, quest'ultimo, capace di fargli intravedere la luce alla fine di un percorso buio, dal quale è poi riuscito a uscire.

Grande Fratello

Andata in onda venerdì 15 settembre, la seconda puntata del "Grande Fratello 2023", ha introdotto nella casa del reality di Canale 5 un secondo blocco di concorrenti, "Vip" (le celebrità) e "Nip" (i non famosi), categoria, quest'ultima, alla quale appartiene Claudio Roma. Nel corso della stessa serata hanno varcato la porta rossa anche: Heidi Baci, Arnold Cardanopoli, la cantante Fiordaliso, Valentina Modini e l'attore Ciro Petrone.

Fidanzata e Instagram

Claudio Roma ha dichiarato di essere single. Ama molto le donne, ma non si considera un Don Giovanni.

Claudio ha un profilo ufficiale Instagram, dove è seguito da oltre 2.500 followers. Qui condivide foto di vita quotidiana, di viaggi e di lavoro.