Grande Fratello, Alfonso Signorini sbotta contro i concorrenti: "Non venite se siete in crisi"

Alfonso Signorini apre la sedicesima puntata del Grande Fratello con una critica ai giovani inquilini della Casa, seguendo la scia di quanto detto da Fiordaliso durante i giorni scorsi: la gieffina ha preso di mira un po' tutti i ragazzi, perché spesso sono tristi, piangono, invece di godersi la vita, come dovrebbe essere.

Cosa è successo

Entrato in studio, dopo aver salutato per bene Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, Alfonso Signorini svela che questa sarà una puntata che non vedrà protagonisti i soliti problemi tra gli inquilini. Prima di spiegare gli argomenti della serata, il conduttore avverte tutti: "A proposito di crisi, stasera ho un po' il dente avvelenato con tutti. Questi ragazzi che piangono per qualunque stupidata... C'è addirittura chi sta male da quando è entrato. Ma piuttosto state a casa vostra, non venite al Grande Fratello se dovete passare il tempo in giardino a dire: 'Sono in crisi', perché ce ne sono altri mille che vorrebbero entrare e non lo possono fare. Quindi non fate tante storie."

Al riguardo, Signorini riprende il discorso iniziato nei giorni scorsi da Fiordaliso, che non le manda certo a dire: nella Casa del Grande Fratello si è schierata contro tutti, ma prima si è detta arrabbiata per l'uscita di scena di Valentina Modini perché molti hanno giocato sporco, in particolare Giuseppe Garibaldi con la storia della lettera per Beatrice. La cantante sostiene di non capire questi ragazzini: Paolo che aspetta appeso che con Letizia succeda qualcosa: "Quanti anni ha Letizia? 25 anni? Ma vivi. Ma se vieni qua che già a casa hai problemi con il fidanzato cosa sei venuta a fare?", dice a Rosy, stanca del fatto che la Pretis non le dia tregua con i suoi problemi. Fiordaliso passa poi a parlare di Angelica e del suo Rick, che paragona a Mark Caltagirone: "Questo Rick che le regala abiti, che fa tutto... Si dispiace per lui e ha paura di dare un bacio a Mirko, che è venuto qui come tentatore e poi ha sempre Greta in testa. Ma state a case." Finito il video, Signorini concorda con la cantante: "State a casa, questo è il mantra di Fiordaliso, un punto di vista condiviso da tante persone, vendendo le vostre lagne."

Le reazioni degli inquilini

La prima a intervenire è Letizia: "Mi dispiace molto, ma apprezzo la sincerità e ne farò buon uso." Una frase di circostanza alla quale Paolo Masella aggiunge: "La decisione di stare appeso è mia. Io quando ho interesse verso una persona sono in grado di capire se aspettare o no. Ma se lei ha già una situazione complicata non posso metterle ulteriore pressione e impormi su di lei. Ci vuole tempo. Non può decidere di spegnere quando vuole un sentimento per una persona. Mi piace Letizia, per me aspettare ne vale la pena." Letizia chiarisce: "Ho le idee molto chiare. Al momento non ho una relazione che mi fa star bene e invece Paolo mi fa stare bene. Arriverò a delle risposte, ma non voglio avere fretta. Non ti sto dicendo che non uscirò da qui senza una risposta."

Rick è come Mark Caltagirone? Per Fiordaliso sì, ma Angelina risponde: "L'ho sempre descritto in un modo strabiliante. Tutti dicono che è così perfetto che non può esistere. Lo aspetto da morire. Io personalmente faccio da mangiare solo per me per il problema del glutine, per la contaminazione, ma spesso mi capita di chiedere agli altri se lo vogliono." Anche Mirko viene preso in causa da Fiordaliso e spiega: "Io non ho mai fatto il tentatore prima del Grande Fratello, poi il fatto di pensare a Greta penso sia una cosa bella. Se non vuoi che ci pensi, falla entrare e risolviamo il problema." Secondo Fiordaliso, Giuseppe ha giocato sporco perché ha preparato la lettera per Beatrice Luzzi nel Confessionale prima della nomination, ma Signorini le ricorda che il giovane non ha mai letto lo scritto prima di essere nominato. Cesara Buonamici fa notare alla cantante di essere passata da zia saggia e comprensiva a giudice implacabile: "Arriva un momento in cui la zia saggia non ne può più, e allora divento la zia acida."

Signorini esclama: "Mi pare sia una critica rivolta ai giovani, che forse vivono un po' con il freno a mano, che non si lasciano andare alle emozioni e non vivono, che magari stanno lì a rimpiangere chissà cosa, ma finché siete lì dentro vivete la gioia di stare al Grande Fratello. Se non state bene dentro la Casa uscite."