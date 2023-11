Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde a Garibaldi: "Non siamo andati a letto insieme"

Al Grande Fratello si torna a parlare di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, pronti per un confronto nel salone che terminerà poi nel Confessionale davanti a milioni di telespettatori. Una storia, quella della coppia, iniziata nel migliore dei modi, con una naturalezza invidiabile, e conclusa nel momento in cui il giovane bidello ha tirato in ballo i figli dell'attrice, dicendo che lei "se ne fo**e di loro" per vincere il gioco. Nella scorsa puntata una lettera ha fatto sì che tra i due tornasse la pace, soprattutto quando Giuseppe era ancora a rischio eliminazione. Ora la relazione vive di alti e bassi, perché l'uomo sostiene di essersi sentito manipolato per quanto riguarda le nomination e che per Beatrice la loro relazione era solo frutto di una strategia.

Il primo dibattito

Una volta terminato il solito video di presentazione degli eventi, Signorini chiede a Beatrice cosa pensa di quanto detto dal suo ex interesse amoroso: "Penso che debba rispondere lui, perché io non ho parole, però ci tenevo a dire che non siamo andati a letto insieme". Ma Giuseppe chiarisce: "Era un discorso vecchio, quello del gioco, e riguarda le prime volte che abbiamo litigato. Ogni volta che parlavamo ed eravamo seduti..." Beatrice non ci sta: "Ne abbiamo parlato una volta sola", e lo ribadisce finché Signorini non mette la parola stop al conflitto, domandando al gieffino il motivo per cui afferma che non si fa dire cose orribili da una "cretina", riferendosi con quel termine "inadeguato" all'attrice: "Io mi sono scusato e ho ammesso mille volte di aver sbagliato, ma nel momento in cui a fare l'errore è stata lei non ho sentito uscire dalla sua bocca 'scusami'." L'uomo allude a una frase riguardante sua madre, ma Beatrice dice di aver sempre detto ciò che pensava e che la madre di Giuseppe non c'entra nulla: "È un modo di dire, e poi mi sono anche scusata subito dopo."

Nel Confessionale

In un secondo momento Garibaldi viene chiamato da Signorini nel Confessionale per un faccia a faccia con il conduttore che riguarda proprio il rapporto con l'attrice e le sue aspettative. "Ogni volta che la vedo ho le farfalle allo stomaco. Vedo che mi mancano quei momenti che abbiamo vissuto con tranquillità e spensieratezza. Poi è andata come è andata... So di tenere tanto a lei e sto cercando da tre giorni di avvicinarmi sempre più. Nei giorni scorsi le ho detto che lascio tutto al fato, alla naturalezza degli eventi. Sai perché ho sbagliato tante volte? Perché quando chiedi scusa e non vengono accettate porti sempre con te confusione e pensi male. A me manca Beatrice, l'ho scritto sulla lettera e lo dico qui, ma non voglio forzare le cose, voglio che sia consapevole... Quando la guardo negli occhi vedo in lei la stessa mancanza, lo stesso smarrimento che provo io, anche perché ieri sera mi ha detto: 'Ho chiesto a zia Fiorda di trattenerla quando ci vede insieme perché non vuole lasciarsi andare. Questo vuol dire che sente ancora qualcosa dentro di sé. Io le ho riferito più volte che lei mi ha insegnato tantissimo qui dentro. Per esempio ieri sera, in piscina, ho imparato il suo modo cinico di vedere le cose."

Dal salone Beatrice nega tutto, e lo fa muovendo la testa e facendo forza sulla sua espressività. Perciò Signorini le chiede di raggiungere Giuseppe nel Confessionale per poi spiegarle quanto detto dal gieffino fino a quel momento. Memorabile la risposta dell'attrice: "Hai fatto un resoconto sicuramente più comprensibile." La donna si riferisce al modo in cui Giuseppe si esprime abitualmente, ed è per questo che il conduttore risponde: "Ancora? Non essere di nuovo cattiva. Vabbè, ma noi la amiamo per questo." Nel Confessionale i due concorrenti ridono, soprattutto quando Beatrice e Alfonso tornano a parlare della cotta di lei per il conduttore, il quale dichiara: "Beatrice, non farmi del male." "C'è una grande complicità fra noi, come sempre. Non è qualcosa che scompare in un attimo e nemmeno c'è bisogno che sparisca. Stiamo insieme h24, non siamo in molti e trovare una complicità così non è facile. Me la vivo, ma ciò non significa che terrò il cuore in mano. Non posso, perché nonostante le sue buone intenzioni non credo che lui possa gestire una situazione del genere.