Grande Fratello, entra Fiordaliso: “Oddio che ansia!”

Sei nuovi concorrenti varcano la porta rossa della casa più spiata d’Italia nella seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello venerdì 15 settembre. Tra gli ultimi arrivati ha varcato la porta rossa Fiordaliso. La cantante dalla voce e dall’animo rock appena entrata è sembrata subito a suo agio. L’abbiamo infatti vista, già durante la diretta, chiacchierare ed interagire con diversi coinquilini. Si capisce già che ha una personalità estroversa, al limite del vulcanico e sicuramente sarà in grado di animare le giornate della casa.

Prima dell’entrata, come di consueto, viene mandato in onda il video in cui la cantante si racconta. Dalla nascita della sua passione per la musica, presa dal padre, batterista per hobby fino ad un’adolescenza segnata dal fatto di avere un bambino giovanissima. “A 15 anni sono rimasta incinta”, racconta Fiordaliso, “La mia famiglia non voleva che lo tenessi, ma io ho deciso di farlo nascere e ho partorito in una casa di ragazze madri. E’ stata la decisione più bella e importante della mia vita della mia vita”. Da lì a poco esplode anche la sua carriera di cantante e poi è arrivato Sanremo e il grande successo. “Questo Grande Fratello arriva dopo tre anni difficili”, dice Fiordaliso, “io voglio che la gente capisca chi sono. Sono una donna rock, una mamma rock e una nonna rock!”

Quando Alfonso Signorini la accoglie in collegamento davanti alla porta rossa, la cantante non trattiene l’emozione:“Mi batte il cuore come una bambina! Tu stasera sei il mio Peter Pan”, dice al conduttore. “Io entro nell’Isola che non c’è e Cesara è Campanellino ovviamente!”

Per farla entrare nella casa Alfonso Signorini sfrutta la passione degli inquilini per il canto, partono le note dell’immortale “Non voglio mica la luna” e Fiordaliso ormai è dentro!

Le prime parole della nuova coinquilina della casa? “Oddio che ansia” e poi, rivolta a Rosy: “Non vedo l’ora che mi insegni a cucinare!”