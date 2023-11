Grande Fratello, Fiordaliso incontra i fratelli e commuove tutti: "Questa è una famiglia vera"

Inizia una nuova puntata del Grande Fratello, ma questa volta Alfonso Signorini ha in serbo per i gieffini una partenza diversa dal solito con protagonista indiscussa Fiordaliso. Dopo aver chiesto agli altri concorrenti di andare nella camera da letto e aver ripercorso la storia familiare della cantante, il conduttore la sorprende dicendole di andare nel Tugurio, per poi farle incontrare i suoi 4 fratelli nella Casa.

La storia di Fiordaliso

Signorini, come di consueto, manda in onda un video che presenta la famiglia di Fiordaliso, composta da 6 fratelli, uno dei quali è venuto a mancare qualche anno fa, Luciano. La cantante ricorda che non c'era nessun capobanda, perché a "comandare" era il padre. "Io ero la più grande e un po' mi curavo di loro." Poi racconta del difficile rapporto con il padre, in particolare di quando avevano smesso di parlarsi dopo che quest'ultimo, una volta rimasta incinta a 15 anni, l'aveva portata in un istituto per ragazze madri: "C'è stato un momento in cui l'ho odiato. Mi ha lasciato in questo centro da sola, e io parlavo con le ragazze lì." Per fortuna i due avevano poi trovato un punto di incontro, e da lì la loro unione è diventata più forte e viva che mai: "Mio padre negli ultimi tempi è stato come un figlio per me, ha vissuto solo per noi." Ma com'era quel centro tanto menzionato durante gli episodi del GF? "Nel luogo c'erano tre villette e tante donne incinta come me, ero sola ma parlavo con queste ragazze." Fiordaliso chiarisce: "Volevo quel bambino, sono sempre stata una madre."

L'incontro con i fratelli

Dopo la breve chiacchierata, Alfonso Signorini le chiede di andare nel Tugurio e la gieffina corre. Lì trova un tavolino, due sedie e due tazzine per il caffè, una "scenografia" legata al rapporto che Fiordaliso ha con la sorella Cristina: le due donne bevevano ogni giorno un caffè insieme prima del suo ingresso al Grande Fratello, e la cantante nei giorni scorsi ha ammesso che questo momento di condivisione le manca molto. La concorrente si siede e ammette: "Qua dentro le cose quotidiane mancano tantissimo"

Subito dopo Fiordaliso viene freezata ed entra la sorella: "Te lo aspettavi? Non ci credi. Dirai: 'È impossibile.' Ti vogliamo bene, Mari, sei la nostra Fiorda. Siamo felici e ti seguiamo sempre. Manchi anche a me la mattina, a berci il nostro caffettino. Siamo con te, soprattutto i tuoi figli. Trovo che tu stia bene, siamo tutti contenti a casa." Il freeze viene fermato e la cantante si alza velocemente in piedi per abbracciare forte la sorella. C'è commozione, lacrime di gioia sul volto della gieffina ed emozione negli occhi di entrambe. Interviene Signorini: "Cristina, Fiordaliso, il caffè si raffredda." Fiorda batte le mani per l'entusiasmo e la felicità. La sorella Cristina spiega il significato di quella "tazzina giornaliera": "Per me quel caffè quotidiano rappresenta amore puro, è un momento tutto nostro." La cantante concorda: "Per me è lo stesso. Mi mancava. Pensavo non sarebbe mai venuta qui e invece..."

In diretta scopriamo che le due hanno recuperato il loro rapporto con la maturità: "La morte di mia madre ci ha ravvicinate perché stavamo vicino a nostro padre. Eravamo comunque più vicini dopo la morte di mio fratello", svela Fiordaliso prima di farle fare il giro della Casa per poi essere freezata una seconda volta nel Salone. Il primo a entrare dalla Porta Rossa è Cesare, che dice: "Hai portato anche me qua, sembra incredibile. Sei divertente e forte, sei veramente brava. Noi abbiamo prenotato tutti per Natale, ma non per te perché ti vogliamo qui." Tocca agli ultimi due fratelli, uno dei quali afferma: "Non mi manchi, perché ti seguiamo sempre, ma sono molto orgoglioso di te. Mi viene da piangere." Quando gli autori fermano il freeze, lei urla: "Ma non ci credo. Tutti voi, non ho parole. Come siete belli". Prende parola Alfonso Signorini: "Vorrei mandarvi a quel paese perché mi avete fatto piangere." Lei ribatte: "Questa è una famiglia vera. Siamo uniti a tutte le feste, ci vediamo una volta al mese per parlare di noi. Mi avete dato un'energia pazzesca." Il conduttore, scherzando, aggiunge: "Niente più sorprese per tutto dicembre, le tue sono troppo impegnative." Un ultimo regalo per Fiordaliso arriva dalla sorella, la quale le dà un pacchetto in cui c'è la foto del cane, un chiwawa, che terrà compagnia alla cantante una volta uscita dalla Casa.