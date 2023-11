Grande Fratello, Giampiero Mughini scoppia di gioia vedendo la moglie e i cani: "Tesori miei"

Sorpresa al Grande Fratello per Giampiero Mughini, che rivede dopo più di un mese la moglie e i suoi due cani, una maschio e una femmina. Dopo gli scossoni riguardanti Angelica e il suo commento inappropriato nei confronti della giovane e il ricordo del padre, il gieffino riceve due visite separate e inaspettate ma emotivamente coinvolgenti, sia per il pubblico che per egli stesso.

L'incontro con la moglie

Alfonso invita Michela, la moglie di Mughini, a raggiungerlo nel salone, dove l'uomo si trova da solo seduto sul divano. Nessun freeze, ma tante risate appena i due si vedono: "Ciao tesoro", dice subito il gieffino prima di abbracciarla forte senza nascondere la sua felicità. Ad un certo punto all'uomo tremano le mani: scopre che la sua cagnolina, 14 anni, "è peggiorata" e si rattrista per qualche secondo, per poi cambiare discorso e dire alla sua compagna di vita: "Sei elegantissima". Quando il conduttore gli chiede se si aspettasse di rivedere la moglie, Mughini afferma: "Prima o poi.. Pensavo che potesse accadere. Siete stati cortesi a farlo accadere. Cos'altro c'è in un rapporto importante se non la condivisione delle piccole cose quotidiane?", chiede l'inquilino quando Signorini svela che a Michela manca proprio il fatto di stare e parlare insieme al marito.

I due raccontano che si conoscono da tre anni e di essersi conosciuti lavorando: "Io ero la costumista e lui partecipava a una trasmissione", dice l'ospite. Pare che questa relazione non sia il frutto di un colpo di fulmine, non per la donna almeno. "Dopo alcune traversie iniziali, lei ha fatto il primo passo sotto forma di una telefonata, dicendomi se andavamo assieme al cinema o a cena. Siamo andati al cinema e a cena per circa un anno di seguito. Un anno senza che ci fosse una parola 'losca'. Siccome c'era un'intesa perfetta... Una volta mi disse che c'era un film di Wim Wenders su uno stilista di cui io non sapevo nulla, andammo a vederlo e io rimasi a bocca aperta. Una sera dovevamo andare a cena e io le chiesi di venire a mangiare da me perché c'era la finale di coppa del mondo di pallavolo. Dopo quella partita, o era amore..." Signorini tira in ballo una dichiarazione di Michela su Chi: "A Giampiero piacevano solo le str*nze e io gli ho dato un bel da fare". Lei risponde: "All'inizio ho fatto la str*nza io", e Mughini aggiunge: "Dietro quel suo modo di fare c'era una persona intera che continua ad esserlo dopo 33 anni".

Giampiero incontra i suoi cani

In un secondo momento il conduttore invita Mughini a raggiungere la Porta Rossa per una nuova sorpresa, accompagnato stavolta da Angelica Baraldi. Non sa cosa aspettarsi, ma quando vede i suoi amici a quattro zampe esplode di gioia e, accarezzandoli, urla: "Amori miei". Un momento davvero commovente che vale l'intera puntata.