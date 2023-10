Grande Fratello, figuraccia per Giuseppe: "Con Beatrice parlavi di gioco? Dipende dal tipo..."

Ennesima caduta di stile per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. A inizio puntata i cinque gieffini al televoto - Grecia, Valentina, Beatrice, Massimiliano e Giuseppe - si trovano in Superled per volere di Alfonso Signorini, il quale chiede ai diretti interessati di scrivere sul foglio dentro la loro personale busta rossa (busta della discordia) chi vogliono che esca dal reality show. Sia Beatrice che Grecia nominano Giuseppe. Per la prima gieffina, dopo quanto successo la scorsa settimana, la motivazione è ovvia: l'uomo aveva detto che l'attrice se ne frega dei figli. La Colmenares invece sostiene che Garibaldi abbia giocato con Beatrice: "Ha giocato con Bea solo per restare nel gioco." Il giovane pensa che Grecia dia manforte al suo ex flirt per pura strategia, perché le vede spesso confabulare insieme nel letto. Grecia rivela che loro parlano della propria vita e non del gioco, e così Signorini coglie l'occasione per chiedere all'uomo se a letto con Beatrice parlava di gioco, e lui, riferendosi all'intimità con l'attrice, esclama: “No... Ah, dipende che tipo di gioco." Il conduttore interviene: "Vabbè, non entriamo nei particolari...", e poi aggiunge: "Lo adoro perché ogni volta che Garibaldi parla combina un disastro."

Il doppio confronto tra Beatrice e Giuseppe

Dopo la figuraccia in Superled, Signorini dedica altri due blocchi alla coppia: nel primo mostra un video in cui Giuseppe dice di sentirsi ferito nell'orgoglio dopo la nomination al televoto per mano di Bea durante la scorsa puntata e il suo avvicinamento a Massimiliano Varrese. Lo vediamo piangere e dire: “Sembra che l’unico ad aver sbagliato sia io. Se ho detto certe frasi è perché lei mi ha portato all’autodistruzione, cercando di trasformarmi in un'altra persona, di farmi diventare cattivo. Penso di essere stato manipolato da lei. Non sono mai andato io da lei, è stata lei a venire nel mio letto tutte le volte. Mi ha sempre parlato male di tutti. Se esco, pago tutta l'Italia per votarle contro, tutta." Finito il video, Signorini gli fa notare che "non è per niente elegante parlare di chi si è buttato nel letto dell’altro." Non emerge granché dal dibattito nel salone, ma Beatrice ricorda: "Dopo il discorso di Samira io feci un passo indietro. Scherzando dissi a Giuseppe: 'Adesso se vuoi essere perdonato ti fai mandare in nomination. Se ti perdona il pubblico ti perdono anche io'. Ma era riferito alla storia con Samira. Mai e poi mai ho detto che l’avrei perdonato su quanto detto dei suoi figli." Per Mughini non c’è possibilità di recupero tra i due, perché "credo che Bea sia stata molto colpita dalle sue frasi", mentre Cesara Buonamici dice a Giuseppe: "Vorrei ricordarti che una signora è una signora qualunque cosa accada." Durante un momento di pubblicità poi Garibaldi definisce Beatrice "cretina", anche se prima di andare in Superled per il verdetto finale (perde Valentina ed esce dalla Casa) le chiede scusa per tutto ciò che ha fatto.

Il secondo blocco vede i due gieffini in Superled, dopo l'eliminazione di Valentina Modini, dove Beatrice scopre che Giuseppe ha scritto una lettera per lei allo scopo di dirle che, una volta fuori dal reality show, gli piacerebbe conoscere i suoi figli per chiedergli scusa personalmente e rivederla in un contesto diverso per affrontare il punto alla situazione. Lei risponde che l'ultima parola spetta ai diretti interessati, i suoi figli, perché loro vengono prima di ogni altra cosa, come è giusto e normale che sia.