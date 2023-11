Grande Fratello, Mirko e Greta si sono lasciati: cosa è successo durante il confronto

Nel video in alto, il confronto tra Mirko e Greta

Non solo il confronto con Perla al Grande Fratello. Greta Rossetti e Mirko Brunetti chiariscono la situazione una volta per tutte, ma questa volta non mancano i toni accesi. Il dibattito inizia con un post pubblicato dall'ospite e visto dal gieffino in Mystery Room che riporta le seguenti parole: "Da oggi esiste solo Greta, non associatemi più a nessuno".

Cosa è successo

Greta è in studio, mentre Mirko parla dalla Mystery Room. Il danno ormai è tratto, e la Rossetti lo ribadisce: "Siamo arrivati al momento in cui per rispetto di entrambi dobbiamo mettere un punto. Ho visto tanto e mi basta per capire che tu non sei l'uomo che voglio avere nella mia vita, ma non perché tu sia cattivo. Ho un bellissimo pensiero di te, ma mi hai mancato troppo di rispetto e io questo non lo permetto a nessuno". Mirko le chiede: "Quando ti ho mancato di rispetto?", e lei risponde: "Quando mi dici: 'Ti amo' in Confessionale e poi dici che l'amore l'hai fatto solo con Perla. Se io dico ti amo poi faccio l'amore. Quando mi dai un bacio 'controvoglia'". Lui ribatte: "Non ho mai detto di aver fatto l'amore solo con lei. Io penso che non sia stata solo passione, almeno per quanto mi riguarda. È stato amore, altrimenti non ti avrei mai presentato alla mia famiglia e alla mia nipotina di 10 anni. E non ti avrei mai difesa, cosa che ho sempre fatto per amore, e tu lo sai. Anche quando Greta non mi dava più niente io ero lì ad aspettare. Ti ho dimostrato tanto. Per quanto riguarda la fine della nostra storia, ad oggi non ho capito per quale motivo: se è perché faccio il piacione, se è perché amo ancora Perla, se è perché ti ho mancato di rispetto. Io credo che già mesi fa ti sia accorta che non ero la persona che volevi vicino".

Greta non ci sta e chiede: "Ma come fai a dire una cosa del genere? Stanno vedendo tutti i sentimenti che provate l'una per l'altro". Mirko chiarisce: "Sai bene cosa significa provare determinati sentimenti per una persona con cui hai convissuto 4 anni. Sai benissimo come la penso, e quello che c'è con Perla è una complicità di persone che si vogliono veramente ancora molto bene. Concludo dicendo che io ho lottato, l'ho fatto anche stando qua dentro, soprattutto quando la relazione si era sgretolata o comunque eravamo in pausa. L'ho dimostrato ogni giorno. Tu al primo tentennamento sei scappata, lo stai facendo ancora adesso. L'unica cosa che posso dire è che sono fiero di me, seguo sempre quello che mi dice il cuore. Penso di non averti mai mancato di rispetto, anzi ho mostrato la persona che sono, essendo sempre coerente".

La Rossetti la pensa diversamente: "Tu non lo sai, ma fino a qualche giorno fa ti difendevo, anche quando hai fatto il confronto con Perla. Ho detto che ero orgogliosa dell'uomo che avevo accanto". Lui la interrompe: "Cambi idea in base al giudizio della gente?", e lei ribatte: "No, in base a ciò che vedo". Brunetti non la lascia parlare, aggiungendo: "Tu sei una persona stupenda, ma sulla nostra relazione devo dire che io ho sempre messo me e te al primo posto e non mi sono mai fatto influenzare da ciò che potrebbe dire la gente, perché a me non interessa, anche se rispetto il pensiero delle persone. Per me è fondamentale quello che pensiamo noi. Se per te è più importante ciò che credono gli altri, va benissimo, non è sbagliato, ma non è un valore che può stare accanto a me".

Parole forti quelle di Mirko, tanto da lasciare Greta un po' stupefatta, ma ciò non la ferma: "Io credo che tu sia una persona che ha ancora tante cose da risolvere, sicuramente con me hai provato un sentimento che non è paragonabile a quello che senti per Perla. Un piccolo sentimento c'è stato, ma solo un bene, anche perché sennò non mi mancavi di rispetto come hai fatto questa settimana. Puoi dire di no, ma io non mi faccio dire da nessun uomo che mi ha dato un bacio controvoglia e non permetto a nessuno di deridermi per un tatuaggio che io non ti ho costretto a fare. Tu mi hai deriso con Perla nel letto". Mirko è arrabbiato: "Ho sempre difeso il nostro tatuaggio", e poi torna sul bacio alla Porta Rossa, spiegando che in quel momento era deluso dal comportamento della donna nei confronti di Angelica: "Mi hai messo in una situazione difficile e se hai una persona non lo fai".

Ma la Rossetti risponde a tono: "Tu pensi di non avermi messa in difficoltà questa settimana? A vederti ballare, a voler dormire nel letto con la tua ex sotto le coperte. Non è la stessa cosa?". "La stessa difficoltà che ho provato io quando tre mesi fa uscivi con i tuoi ex e andavi a dormire da loro. Me l'hai spiegato, non c'era nulla di male. Come io ho accettato la situazione, fidandomi di te, devi fare lo stesso con me, capire cosa stava succedendo qua. Se per te è un problema che io mi diverta, allora...", dice Brunetti. Greta spiega: "Il divertimento è altro. Con il mio ex mi ero lasciata da un anno e mezzo, non da tre mesi, e soprattutto io te l'ho presentato perché non avevo niente da nascondere. Non paragonare le due situazioni, l'amore si vede. E io, per rispetto verso me stessa, faccio 800 passi indietro e per me finisce qua la relazione. Lui non ha mai preso le mie difese, nemmeno quando mi ha attaccata il fidanzato di Angelica. Mi sono presa i peggiori insulti per te".

Greta concorrente del Grande Fratello

Entrambi mettono un punto definitivo alla relazione, ma non è finita qui: Alfonso Signorini le chiede di entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello e lei accetta: non vuole perdersi questa occasione, nonostante quanto accaduto con l'ormai ex fidanzato.