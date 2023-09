Filippo Bisciglia conduce Temptation Island Winter: l'annuncio e il messaggio per Maria De Filippi

Temptation Island Winter si farà. Il reality delle tentazioni torna su Canale 5 in versione invernale. Non si sa ancora nulla sul periodo di messa in onda, tantomeno sul cast, ma c'è la conferma di Filippo Bisciglia alla conduzione.

È proprio lui ad annunciarlo su Instagram in un video: "La notizia che sto per darvi è stata detta, scritta, smentita ma oggi posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter ci sarò io". Bisciglia è pronto a esordire nel palinsesto invernale e questa per lui sarà un'altra grande prova da sostenere: "Per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, è gratificante".

Riconoscente alla rete, ma soprattutto a Maria De Filippi - che lo ha scelto fin dal primo anno alla conduzione di Temptation Island, riconfermandolo stagione dopo stagione - il conduttore conclude il video proprio con un grazie speciale alla sua mentore: "Voglio ringraziare Mediaset, voglio ringraziare la Fascino, Maria, per la conferma del sottoscritto. Sicuramente vi starete domandando dove sarà, in che modo, se ci sarà il pinnettu, il falò. Ragazzi sono tutte cose che scopriremo avanti. Intanto io immagino". L'annuncio di Filippo Bisciglia ha riscosso un gran successo. In molti, infatti, non vedono altri conduttori che potrebbero prendere il suo post al timone dell'ormai famoso "viaggio nei sentimenti", come gli ricorda un amico tra i commenti: "Per me Temptation è Filippo Bisciglia, quindi giusto così".

Il video di Filippo Bisciglia