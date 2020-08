Beirut, il video della terrificante esplosione

Una o più potenti esplosioni hanno scosso il porto di Beirut, la capitale del Libano. Secondo i media locali ci sarebbero almeno "dieci morti e centinaia di feriti". Le deflagrazioni, che hanno danneggiato edifici e frantumato i vetri delle finestre, sarebbero state causate da un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio. Feriti anche due militari italiani, in modo non grave secondo le prime notizie apprese. I soldati fanno parte di un'unità del contingente italiano in Libano.