Dosatore latte in polvere, per preparare il pasto dei piccoli in modo semplice e veloce

Tra i prodotti pensati per la prima infanzia, accanto a pannolini e creme, non possono mancare accessori dedicati all’alimentazione.

Appena nati il latte è l’alimento principale, quindi i tiralatte e i biberon sono indispensabili. Nel caso in cui non si ha a disposizione il latte materno bisogna ricorrere a quello artificiale. Rispettare dosi precise di acqua e latte è importante per il benessere del piccolo.

I contenitori singoli o multipli, sono pensati per contenere la quantità di polvere adatta ad un singolo pasto, da avere sempre pronto quando si è fuori casa o durante la notte.

Scegliere quello delle dimensioni giuste, dotato di chiusura ermetica realizzato con materiali naturali non è semplice. Vediamo insieme i migliori prodotti per avere il latte in polvere sempre con sé.

Il dosatore latte in polvere è pensato per agevolare il lavoro dei neo genitori, spesso impegnati. La porzione deve essere preparata facendo attenzione anche alle dosi d’acqua. Grazie a questo contenitore il latte può essere pre porzionato per usarlo durante il corso della giornata e portarlo sempre con sè. Il contenitore è formato da tre barattoli utilizzabili singolarmente e dotati di chiusura ermetica per inserirlo nella borsa fasciatoio senza far uscire il prodotto. Realizzato in polipropilene di alta qualità, i singoli contenitori possono essere impilati e occupare poco spazio. Il comodo imbuto sul coperchio, permetterà il travaso nei biberon senza far uscire il prodotto.

Pro. Sono perfetti per trasportare ogni tipo di cibo.

Contro. Per alcuni utenti è poco pratico.

La sicurezza dei bambini è importante per ogni genitore. Per avere un accessorio sempre pulito e igienico, questo dosatore sterilizzabile è immancabile. Basta metterlo in lavastoviglie o nel microonde e il dosatore ritornerà ad essere pulito, pronto per un nuovo utilizzo. Perfetto per i viaggi e privo di BPA i tre contenitori permettono di contenere all’interno fino a 260 ml di latte. I contenitori divisi da un pratico coperchio, possono diventare un comodo contenitore per cibo o una tazza per snack. Il comodo beccuccio permette di versare il contenuto nel biberon senza sprecare o far cadere il latte.

Pro. Il coperchio si chiude ermeticamente per non far fuoriuscire il contenuto.

Contro. Il dosatore a volte fa passare il latte da un contenitore all’altro.

Quando si parla di accessori per la prima infanzia, la praticità è tutto. Questo dosatore risponde ad ogni esigenza. Il contenitore formato da singole vaschette impilabili è dotato di un tappo ermetico con beccuccio. Realizzato in materiale di qualità è realizzato per rispettare in pieno la salute dei più piccoli. Una volta svuotato un contenitore, potete avvitarlo alla base e avere quello pieno in cima per rendere la preparazione del latte semplice e veloce anche in piena notte o quando siete fuori casa. Facile da lavare, potete metterlo tranquillamente in lavastoviglie e agevolare la sterilizzazione.

Pro. Facile da pulire e versatile.

Contro. Non si può scegliere il colore.

Questo dosatore dalla forma triangolare è realizzato per essere portato sempre con sé all’interno dello zaino fasciatoio. Il contenitore diviso in tre scomparti, permette di avere all’interno tre porzioni extra grandi di latte in polvere, arrivando fino a 40 gr, per ogni sezione. La chiusura a scatto a tenuta, facilita l’apertura, il riempimento e la chiusura. Grazie alla sua forma innovativa consente di riempire facilmente il biberon senza lasciare residui. Facile da lavare, potete metterlo anche in lavastoviglie.

Pro. Il dosatore ha un design pratico e tappi che chiudono perfettamente.

Contro. Per alcuni acquirenti il prezzo è un po’ alto.

Il dosatore oltre ad essere pratico deve essere anche di design. Questo contenitore multicolor permette di avere un accessorio pratico ed elegante. Il dispenser realizzato in materiale PP per uso alimentare, è privo di BPA e quindi sicuro e non tossico. Ogni contenitore riesce isolare gli alimenti per mantenerli freschi. Il beccuccio permette di trasferire facilmente il latte in polvere all’interno del biberon, senza far fuoriuscire il contenuto. Grandi e capienti, i quattro dosatori possono contenere all’interno frutta, snack o ciucci, facili da individuare grazie ai diversi colori. Utilizzabile in lavastoviglie è ideale da avere sempre con sè.

Pro. Pratico e semplice da utilizzare.

Contro. Quando si versa il latte rimane un po' di polvere all'interno.

Se volete fare un viaggio con il vostro bambino e avere la scorta di latte in polvere, questo dispenser può essere un comodo alleato. Perfetto per 2-3 giorni, contiene all’interno fino a 290 gr di late. Dotato di cucchiaio in silicone con livellatore, non solo potrete preparare facilmente la pappa, ma vi permetterà di scegliere la dose giusta. Piccolo e compatto, può essere trasportato facilmente senza occupare spazio, grazie anche alla comoda chiusura ermetica che impedisce la fuoriuscita del contenuto. Ideale per conservare all’interno pappe o spuntini quando il piccolo diventerà più grande, può essere conservato in frigorifero o messo nel microonde. Disponibile in rosa, azzurro o verde, è pensato per le femminucce o i maschietti.

Pro. Nel coperchio c’è il vano per conservare il cucchiaio.

Contro. Da vuoto il contenitore tende a ribaltarsi perché il coperchio è pesante.

