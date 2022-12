I forni a microonde per cucinare in modo sano e veloce quando si è in casa

Il forno a microonde negli ultimi anni ha conquistato sempre più persone. Poco alla volta ha ottenuto un posto centrale all’interno delle cucine, tanto da diventare uno degli elettrodomestici irrinunciabili.

Gli amanti della cucina, che non vedono l'ora di mettersi dietro ai fornelli a spadellare, sanno perfettamente i vantaggi di questo elettrodomestico. Il forno consente ai cibi di raggiungere temperature elevate in tempi brevi, inoltre hanno un basso consumo energetico.

Se vai sempre di corsa o sei particolarmente distratto, il forno a microonde ti viene in soccorso: in pochi minuti riesce a scongelare prodotti che in altre situazioni impiegherebbero intere ore.

Grazie al loro particolare funzionamento, possono essere un valido aiuto soprattutto per chi mangia spesso in ufficio e non ha tempo di tornare a casa. Al suo interno puoi inserire contenitori, come i portapranzo, per cuocere cibi o riscaldarli senza danneggiarli.

Sei pronto ad acquistare il forno a microonde che ti aiuterà a cucinare in poco tempo? Sei alla ricerca di un modello per il tuo ufficio? Allora ecco i migliori per rispondere alle tue esigenze.

Candy: il forno a microonde con display

Se è la prima volta che acquisti un forno a microonde e vuoi un modello semplice, ma con tutte le caratteristiche tipiche, questo elettrodomestico fa al caso tuo. Il modello dalle linee semplici ed essenziali, è realizzato in total white per abbinarsi a ogni stile della cucina. I controlli easy touch consentono di selezionare il peso del cibo da cuocere e il forno a microonde imposterà automaticamente il tempo di cottura e la potenza. Se vuoi riscaldare rapidamente una tazza di latte, il tasto Start Express imposta automaticamente il forno alla potenza più alta per 30 secondi e con un unico gesto avrai quello che ti serve, grazie al programma Defrost potrai selezionare il peso dell'alimento da scongelare e l’apparecchio penserà a tutto scegliendo la potenza e il tempo per risultati impeccabili. Se in casa ci sono bambini, grazie alla funzione blocco, evita che il forno venga avviato accidentalmente, mentre se non sei esperto in cucina e hai bisogno di un aiutino, non devi fare altro che selezionare i programmi di cottura automatici, tra i 13 a disposizione, e preparare una deliziosa cenetta.

Pro. Utilizzo semplice ed intuitivo grazie alla manopola per regolare tempo e potenza.

Contro. Non ha la funzione grill.

Samsung: forno a microonde combinato

Il forno a microonde del marchio coreano, non passa di certo inosservato per il suo stile. Realizzato in nero, è reso elegante da dettagli metallizzati che lo rendono il centro di una cucina moderna e classica. Oltre al design ricercato, il forno ha ottime caratteristiche tecniche: il modello non è pensato solo per scaldare o scongelare, ma è un ottimo alleato in cucina. Grazie ai suoi 15 programmi di cottura potrai cucinare deliziosi manicaretti in poco tempo. Riso, verdure, carni, devi scegliere solo quello che vuoi gustare e il gioco è fatto. Se ami uno stile alimentare sano e prodotti sicuri, grazie alla tecnologia di fermentazione, potrai preparare ottimi yogurt, da portare a scuola o in ufficio, direttamente a casa tua. Pensato per le famiglie numerose, grazie al piatto girevole removibile avrai spazio a sufficienza per inserire al suo interno pirofile o piatti di grandi dimensioni. Per cucinare più pietanze di seguito, senza lo sgradevole odore, grazie alla funzione “deodorizzazione”, tutta l’aria interna uscirà verso l’esterno e non saranno intrappolati all'interno.

Pro. L’interno in ceramica non rischia di graffiarsi durante la pulizia.

Contro. Bisogna prendere la mano con le varie impostazioni.

Samsung: forno a microonde con piatto rotante

Se hai una famiglia numerosa o ami invitare amici e parenti a cena o a pranzo, questo forno a microonde ti aiuterà a realizzare preparazioni deliziose in poco tempo. Grazie alla capacità dell’apparecchio che arriva fino a 23 litri e alle 20 modalità di cottura preimpostate, potrai cucinare in pochi minuti ottime pietanze con ingredienti freschi. Basta scegliere tra un'ampia varietà di ricette preimpostate e in pochi minuti avrai cibi cotti a puntino. il microonde, infatti, è dotato della funzione Triple Distribution System che permette una distribuzione del calore più precisa e una copertura più ampia. Caratterizzato da uno stile elegante, sui toni del nero con dettagli metallizzati ha uno design accattivante ma funzionale, infine l’apparecchio è rifinito da una pratica maniglia ergonomica e un display intuitivo.

Pro. Ha diverse modalità di cottura.

Contro. Il grill non è molto potente.

Candy: forno a microonde con app personalizzata

Per chi ama cucinare, ma non si può definire un vero e proprio asso dei fornelli, questo forno a microonde ti permetterà di ottenere risultati eccellenti anche se sei alle prime armi. Il modello è dotato dell’applicazione Cook-in-app, che ti aiuterà nella preparazione di piatti gustosi e veloci: il tuo assistente in cucina ti guiderà passo passo nella realizzazione di squisite pietanze. La app fornirà utili consigli sugli usi alternativi del microonde, curiosità sui diversi tipi di cotture, o ricette per ogni tipo di regime alimentare, dai pasti per chi ha intolleranze, alle pappe per i più piccoli. Grazie alla funzione Baby Food ti aiuterà a preparare omogeneizzati e brodi attraverso i programmi preimpostati, o sterilizzare biberon o ciucci del tuo bambino. Se sei sempre attento alla linea e hai deciso di adottare uno stile di vita sano, con il programma Cook Light potrai preparare piatti genuini contenendo i grassi.

Pro. Bello esteticamente, è anche robusto e resistente.

Contro. Non è molto intuitivo.

Swan: forno a microonde dallo stile vintage

Se ami lo stile vintage, ma non vuoi rinunciare a un elettrodomestico con funzioni tecnologiche sviluppate, questo modello non può mancare nella tua cucina. Il modello disponibile in diverse colorazioni, è caratterizzato da forme arrotondate e armoniose che ricordano quelle tipiche dei forni anni ’50. Il forno compatto è perfetto nelle cucine piccole, ma in cui non si vuole rinunciare alla praticità: la potenza pari a 800 watt ti permette di cucinare tutto ciò che vuoi in modo semplice e veloce. Il display intuitivo, è pensato per decidere i tempi e la potenza per avere sempre ottimi risultati. Grazie alla luce interna potrai tenere sotto controllo i tuoi piatti preferiti dopo aver scelto uno tra i 4 programmi automatici a disposizione.

Pro. Il modello è compatto e facile da utilizzare.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Whirlpool: forno a microonde con grill

Il forno a microonde da 30 litri, è perfetto se ami cucinare per i tuoi amici e parenti. Grande e capiente, sarai in grado di preparare piatti per tutta la famiglia, utilizzando una delle 3 funzioni di cottura: Autocook, Doughrising (per preparare i lievitati) e Microonde, inoltre il grill al quarzo permette di grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento. Grazie alla tecnologia 3D avrai una perfetta distribuzione delle microonde all'interno del forno e una doratura perfetta e croccante, sia sulla superficie superiore che su quella inferiore di ogni piatto. Se vuoi scongelare il cibo in pochi minuti con la funzione Defrost gli alimenti saranno pronti per essere cucinati e gustati in tempo record. Il sistema per la distribuzione tridimensionale delle microonde migliora l'uniformità di scongelamento, riscaldamento e cottura dei piatti.

Pro. Il microonde è compatto e capiente

Contro. Per alcuni utenti non è molto potente.

