Gli specchi da parete per arredare casa ed essere sempre impeccabili

Lo specchio da parete è sempre stato un elemento pratico, pensato per controllare il nostro outfit prima di uscire. Se quello da borsa ci permette di truccarci in ogni momento della giornata, mentre quello da bagno è ideale per gli uomini che vogliono una rasatura perfetta, quelli da parete hanno rivoluzionato la loro funzione.

Da semplici ed essenziali sono diventati un vero e proprio elemento d’arredo in grado di attirare l’attenzione all’interno del soggiorno o della camera da letto.

Grandi e ricercati, come gli orologi o gli adesivi, sono perfetti per riempire una parete di grandi dimensioni o rendere accattivante un angoletto anonimo.

In commercio potete trovare diversi modelli. Da quelli grandi a quelli minimal, fino a quelli estremamente ricercati. Vediamo gli specchi da parete ideali per rendere unico un ambiente della casa.

Il legno è il materiale naturale per eccellenza che riesce a trasmettere calore e a rendere ogni ambiente unico e raffinato. La cornice realizzata in massello è completata da una deliziosa decorazione in gesso. I bordi smussati regalano allo specchio un tocco decisamente raffinato. Il modello dalla forma classica, richiama lo stile shabby ed è disponibile in tre colorazioni: oro, bianco e argento per adattarsi ad ogni stile. Lo specchio può essere appeso sia in orizzontale che in verticale, ma per arricchire un elemento d’arredo può essere anche appoggiato su un muro o direttamente su di un mobile.

Pro. Bello e curato nei minimi dettagli.

Contro. L’immagine tende a distorcersi sulle lunghe distanze.

Riuscire a riempire o a decorare una parete spendendo poco non è semplice. Se volete dare un tocco in più ad un angolo della stanza con un elemento funzionale, questo specchio da parete fa al caso vostro. Il modello delle dimensioni di 35x2x82 cm è ideale per riempire un muro o per dare profondità ad un ambiente di piccoli dimensioni. La cornice rettangolare in legno con finitura bianca anticata e decorazioni, regala un tocco di eleganza e raffinatezza allo specchio. Perfetto da appendere in verticale o orizzontale è già predisposto per la collocazione. Non dovete fare altro che scegliere come montarlo.

Pro. La cornice anticata è bella e raffinata.

Contro. Per alcuni le dimensioni sono un po’ piccole.

Se siete alla ricerca di uno specchio pensato come un vero e proprio elemento d’arredo, questo è quello che fa per voi. Il modello rotondo e cavo ha un design raffinato. La cornice formata da un mosaico di gioielli brillanti dagli angoli smussati, crea una bellissima messa a fuoco, illumina e migliora la vostra casa. Gli elementi della cornice creano un grazioso riflesso ideale per arricchire la camera da letto, l’ingresso o il corridoio. Facile da installare è completato da due forti ganci per assicurarne la resistenza.

Pro. Il modello elegante ha un struttura robusta.

Contro. E’ un po’ pesante.

Lo stile shabby è una delle tendenze d’arredo del momento. Ideale per arredare la camera da letto o la cucina, diventa uno stile perfetto anche nel soggiorno o nell’ingresso. Per ottenerlo al meglio, ogni elemento deve essere curato nei minimi dettagli e lo specchio non può essere da meno. La specchiera con cornice rettangolare in legno ha una finitura in argento anticato elegante e raffinata. Grande 64x4x74 cm può essere appeso sia in verticale che in orizzontale. Basta mettere i tasselli e grazie ai ganci predisposti potrà essere montato in pochi minuti.

Pro. Il modello con finiture anticate, ha un aspetto raffinato.

Contro. Per alcuni è un po’ pesante.

Riuscire ad avere un arredo funzionale e in grado di adattarsi ad ogni stile della casa non è semplice. Quindi se siete alla ricerca di uno specchio pass-partout da inserire nei diversi ambienti in base alle necessità, questo modello è quello che fa per voi. La specchiera Made in Italy ha una cornice realizzata artigianalmente e lavorata a mano. Realizzata in legno, ha lo specchio in vetro di alta qualità con un ottimo indice di riflessione. Pronta da appendere i orizzontale o in verticale ha un piacevole effetto mille righe che dona un tocco di moderno alla struttura in legno.

Pro. Lo specchio si abbina con ogni tipo di arredamento

Contro. Per alcuni il montaggio non è stato semplice.

La caratteristica principale dello specchio è quella di essere funzionale e di riflettere l’immagine di chi si trucca o fa la barba, ma anche dare un ultimo colpo d’occhio al proprio abbigliamento. Con questo modello dallo stile minimal, potrete specchiarvi e cogliere l’essenziale. La struttura medio-piccola è perfetta nell’ingresso, nel corridoio o in un ufficio. La cornice in metallo si abbina sia ad uno stile moderno e contemporaneo sia ad un ambiente semplice ma elegante.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. É un po' pesante.