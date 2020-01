I migliori diffusori per capelli ricci

Il diffusore è quell'accessorio che, una volta attaccato al collo del phon, impedisce al getto d'aria calda di colpire direttamente i capelli, permettendo un’asciugatura più delicata e riducendo l’effetto crespo. Inoltre, oltre a proteggere i capelli dai danni del calore eccessivo, il diffusore è particolarmente indicato per i capelli ricci, perché ha la capacità di non alterarne la forma e di donargli maggiore definizione ed elasticità, aiutandoti ad ottenere una messa in piega ottimale. Per utilizzarlo al meglio, infine, è importante regolare l’asciugacapelli a velocità e temperature medie e muoverlo in modo che l’aria possa distribuirsi in maniera uniforme attraverso i capelli.

Ecco allora i 5 diffusori per capelli ricci più acquistati e apprezzati su Amazon.it.

Il diffusore marcato Remington è progettato per adattarsi a quasi tutti i tipi di asciugacapelli, grazie anche alla presenza del comodo supporto in gomma che lo rende compatibile a moltissimi modelli diversi. Perfetto per dare un aspetto naturale e voluminoso ai capelli ricci, questo diffusore asciuga velocemente, è leggero e occupa pochissimo spazio, anche in valigia. Realizzato in plastica e di colore nero, è importante ricordare che, per evitare di danneggiarlo, il diffusore non deve essere utilizzato con alte temperature e alte velocità.

Scoprilo su Amazon.it a 8,49€

Questo diffusore è realizzato completamente in silicone termoisolante e atossico (resiste fino a 230° C), cosa che lo rende perfetto per essere "ripiegato" e messo in borsa o in valigia. Pratico e leggero, si adatta alla maggior parte dei phon in commercio (diametro dai 4,3 cm ai 5 cm) ed è dotato di uno slot dove potrai inserire del cotone imbevuto di oli essenziali da vaporizzare durante l'asciugatura, in modo da nutrire, idratare e ristrutturare i capelli donandogli lucentezza ed elasticità. Disponibile in 6 diversi colori (giallo, verde, rosa, blu, arancio e nero), nella confezione è compresa anche una comoda borsetta dove riporre il diffusore quando non lo si usa.

Scoprilo su Amazon.it a 14,99€

Questo diffusore universale con tecnologia ciclonica si adatta a quasi tutti i modelli di asciugacapelli, grazie alla morbida base in silicone, ed è indubbiamente un prodotto innovativo, che ti permetterà di avere, in pochi secondi, onde piene e voluminose. Perticolarmente adatto per chi ha i capelli mossi, veloce e facile da usare, basterà inserire le ciocche che si intendono trattare, una alla volta, all'interno del diffusore per poi accendere il phon a calore medio e potenza bassa per circa 10 secondi: la ciocca verrà così risucchiata e avvolta su se stessa a mò di turbine, donandoti boccoli dall'effetto naturale e onde voluminose. Ricorda di non utilizzare il diffusore per più di 30 secondi di seguito, e di farlo raffreddare un paio di minuti tra una ciocca e l'altra.

Scoprilo su Amazon.it a 15,90€

Professionale, efficace e facile da montare, grazie ai pulsanti retrattili che lo bloccano al phon in modo comodo e sicuro, il diffusore di Hairizone distribuisce l'aria calda uniformemente ed asciuga i capelli velocemente. Inoltre, la sua circonferenza "XL" (47,8 cm) lo rende perfetto per chi ha i capelli particolarmente lunghi e/o voluminosi, e la sua forma a "scodella" permette di raccogliere comodamente tutti i capelli dalle radici alle punte. Disponibile in 6 colori diversi, è realizzato in PC di alta qualità, si adatta agli asciugacapelli con diametro da 4,3 a 6,6 cm e risulta robusto, molto pratico e funzionale.

Scoprilo su Amazon.it a 18,99€

Terminiamo la nostra guida con un prodotto particolare ed innovativo, il diffusore Curls Booster System. In realtà, questo di Imetec Bellissima non è un semplice accessorio da applicare al phon, ma è un prodotto 2 in 1 che combina diffusore e asciugacapelli in un unico strumento, capace di donarti ricci definiti e voluminosi senza effetto crespo; infatti, l’azione sinergica della griglia forata, che distribuisce uniformemente l’aria, e delle 12 dita lunghe, che tengono in forma e composti i ricci, permette di asciugare con delicatezza i capelli, lasciandoli morbidi, luminosi, ben definiti e liberi dall’effetto crespo. Il sistema Dry Care assicura la giusta combinazione tra flusso d’aria e temperatura, che asciuga delicatamente i tuoi ricci, mentre i due livelli di potenza e temperatura ti consentono di scegliere un’asciugatura personalizzata in base alla lunghezza dei capelli: il livello 1 per capelli ricci medio corti, il livello 2 per capelli medio lunghi. Inoltre, risulta leggero, maneggevole e comodo da usare, anche grazie all’impugnatura ergonomica.

Scoprilo su Amazon.it a 41,30€