Remington Air3D, l'asciugacapelli di nuova generazione che protegge i capelli donando una piega perfetta

Quando si deve acquistare un asciugacapelli non è sempre facile districarsi tra i numerosissimi modelli che si trovano in commercio, diversi per dimensioni, prestazioni e fasce di prezzo. Inoltre, il phon non serve solo ad asciugare i capelli e metterli in piega, ma è anche un importante strumento per la cura della persona: è fondamentale, infatti, individuare un modello che non danneggi la cute e le lunghezze.

L'asciugacapelli D7779 Air3D di Remington è uno strumento di nuova generazione progettato per garantire un?asciugatura perfetta e una piega professionale in tempi brevi senza mai danneggiare cute e capelli, grazie alla presenza del flusso d?aria tridimensionale Air3D e delle temperature bilanciate, ideali per ottenere risultati professionali in poco tempo.

Perfetto per tutti i capelli, la nuovissima tecnologia 3D di questo phon consente all?aria di essere aspirata, riscaldata e direzionata sui capelli tridimensionalmente, con una temperatura uniforme e costante; è dotato anche di una griglia in ceramica infusa di micro-particelle e della tecnologia ionica, che rilascia ioni negativi sui capelli eliminando l'effetto crespo ed esaltando la luminosità dei capelli. Inoltre, le tre impostazioni di temperatura e le due velocità ti permettono di scegliere quelle più adatte a te, in base al tipo di capello, mentre il colpo d'aria fredda fissa la piega, donandole una maggiore durata.

L'asciugacapelli Air3D di Remington è uno strumento potente (potenza assorbita di 1800 Watt), ma, allo stesso tempo, leggero, compatto e comodo da usare: la sua leggerezza è assicurata dalla cavità centrale e dal fatto che il motore a corrente continua (DC), potente e molto silenzioso, si trova nel manico e non nella testa. Inoltre, ha un design moderno ed elegante, dalle linee semplici ed essenziali, un?impugnatura ergonomica e i tasti sono facilmente raggiungibili, rendendolo un alleato davvero indispensabile e funzionale e garantendo un comfort maggiore durante l'uso.

La presenza del cavo lungo 3 metri ti consente di lavorare con la massima libertà sia sui tuoi capelli che su quelli altrui, mentre il pratico anello di aggancio, posto all?estremità del manico, ti consente di appenderlo comodamente al muro o alla porta del bagno, così da averlo a portata di mano tutte le volte che ne avrai bisogno.

Nella confezione di acquisto, oltre all'asciugacapelli Air3D, troverai un diffusore, per dare volume a onde e ricci, e ben due concentratori di aria, uno super slim da 7 mm e uno più largo da 11 mm, per controllare, dirigere e modellare singole ciocche, frangia o punte. Inoltre, la tecnologia push lockin consente agli accessori di essere ruotati a 360° durante l'uso e agganciati o rimossi con estrema facilità.

Con tutte le sue funzioni innovative ed efficienti, l'asciugacapelli Remington D7779 Air3D protegge la cute e i capelli, rendendoli morbidi e lucenti, asciugandoli velocemente e regalando una piega professionale e perfetta: protezione, sicurezza e professionalità sono le parole d?ordine per questo ottimo modello.

Pro:

- è molto compatto, leggero e maneggevole

- possiede un cavo molto lungo

- ha un design accattivante

- non rovina i capelli

- un prodotto di qualità, curato e davvero efficiente

- potente, asciuga rapidamente

Contro:

- il prezzo elevato

- non è dotato di un cavo anti aggrovigliamento

