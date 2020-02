Shampoo secco, per avere capelli puliti in 5 minuti

Lo shampoo secco è indubbiamente il migliore alleato per avere capelli perfetti anche quando non si ha tempo di lavarli e nei momenti critici last minute, come nel caso di un appuntamento improvviso. Disponibile in formato spray o in polvere libera, lo shampoo secco è in grado di assorbire il sebo in eccesso e le impurità dalla chioma, ma è anche molto utile per creare diversi tipi di acconciatura, grazie alla sua capacità di conferire corpo e volume ai capelli senza bisogno di cotonarli. Inoltre, deve essere applicato sui capelli asciutti ed è molto facile da usare.

Dopo aver spazzolato i capelli, vaporizza omogeneamente il prodotto ad una distanza di circa 20/30 cm esclusivamente sulla cute e sulle radici. A questo punto, massaggia bene il prodotto sulla cute, avendo cura di scendere leggermente sulle lunghezze, lascia in posa per circa 2/3 minuti e concludi spazzolando bene i capelli, così da rimuovere ogni residuo. Il risultato? Capelli perfettamente puliti, profumati e voluminosi, perfetti per un appuntamento last minute, un aperitivo o per la creazione di un'acconciatura elaborata.

Lo shampoo secco Batiste contiene amido di riso, che assorbe velocemente il grasso ed il sebo in eccesso dai capelli. Prima di applicarlo, agita bene la confezione e vaporizza sul cuoio capelluto, massaggia bene e finisci spazzolando bene i capelli, aiutandoti con un asciugamano pulito. Noterai la differenza da subito, con capelli più voluminosi, puliti e morbidi. L'unica pecca è che questi spray durano poco, dato che per un'applicazione perfetta è necessario utilizzare una buona quantità di prodotto. Di contro, ha un ottimo odore, non lascia residui e non appiccica i capelli.

Indicato per capelli grassi e molto grassi, grazie allo shampoo secco all'ortica Klorane la tua capigliatura ritrova volume e leggerezza in pochi minuti. Questo shampoo, infatti, assorbe il grasso e il sebo in eccesso e consente di distanziare i lavaggi grazie all'estratto di ortica, capace di regolarizzare le ghiandole sebacee, alla ciclodestrina e ai polisaccaridi naturali, delle polveri micronizzate ad alto potere assorbente lipofilo. È quindi un prodotto ipoallergenico che dona volume, elimina l'unto dalle radici e non secca i capelli. Inoltre, ha un ottimo profumo e non lascia residui.

Lo shampoo secco in polvere di Corinne Taylor è un prodotto 100% naturale e biologico, realizzato con polveri di piante organiche, Bentonite ed oli essenziali biologici che rinfrescano i capelli ed assorbono l'olio e il grasso in eccesso. La palmarosa, il pompelmo e la salvia sclarea, infatti, sono ingredienti dotati di tantissimi benefici terapeutici sia per i capelli che per il cuoio capelluto, oltre a donare un profumo fresco e fruttato. Privo di talco, olio di palma, SLS, parabeni, oli minerali, profumi sintetici e colori, lo shampoo secco di Corinne Taylor è semplice da applicare, non lascia residui e dona ai capelli volume extra, lasciandoli meravigliosamente morbidi e sani.

