Elezioni, disagi a Roma: schede elettorali con i nomi sbagliati dei candidati

Roma come Palermo. Disagi anche nella Capitale per le elezioni politiche: nel seggio 2167 di Via Micheli 29 nel quartiere Parioli, sono state consegnate delle schede elettorali con nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati. Ad accorgersene sarebbe stato un elettore, che poi ha fatto notare l'errore al presidente del seggio.

La notizia è stata riportata dall'Ansa, che ha sentito una elettrice che ha assistito alla scena: "A quel punto la presidente sospende le operazioni di voto e si fa dare dal seggio a fianco, il 2166, le schede corrette e fa votare con quelle. Ma prima di far continuare le operazioni di voto chiude la porta del seggio, apre l'urna e la vuota togliendo le 36 schede votate fino a quel momento mettendole in una busta".

Elezioni 2018