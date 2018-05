Nasce il Governo del Cambiamento: Conte premier, Salvini e Di Maio vice

"Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani". Sono queste le prime parole di Giuseppe Conte, il giurista foggiano che dopo la nuova intesa fra Movimento 5 stelle e Lega è stato reincaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è salito al Quirinale con la lista dei ministri già pronta.

Il giuramento è programmato per le 16 al Quirinale. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in una brevissima dichiarazione, ha sottolineato la sua soddisfazione per la conclusione di "un complesso itinerario che ha portato alla formazione del nuovo governo". Ma quello che emerge dopo la lunga giornata al Quirinale è che il presidente della Repubblica è complessivamente soddisfatto.

Governo ultime notizie

Le cose che soddisfano Mattarella sono il fatto che è nato un governo politico che potrà far fronte a eventuali imminenti crisi finanziarie. Non solo: il "governo del cambiamento" rispetta il voto degli elettori e disinnesca quelle proteste che erano state annunciate nel weekend dopo il primo stop al nome di Paolo Savona.

Potrà il nuovo governo trovare il giusto equilibrio? Questa la prima sfida del professore Giuseppe Conte chiamato a far da mediatore tra le due anime rappresentate dai due vicepremier, Matteo Salvini da una parte e Luigi di Maio dall'altra.

Cosa cambia con il nuovo governo

Il nuovo esecutivo sarà chiamato a rappresentare l'Italia e gli interessi dell'Italia in Europa nel rispetto dei vincoli europei, ma facendo sentire a Bruxelles la voce degli italiani che è risuonata prepotentemente alle ultime elezioni politiche.

L'equilibrio tra le esigenze nazionali e la necessità di far capire agli investitori esteri come non sia in discussione la "permanenza" dell'Italia nell'Ue sono - nell'ottica del Quirinale - ribadite e conservate nella quadra trovata dopo circa 90 giorni di mediazioni e colpi di scena.

Intanto mentre la stampa estera torna ad attaccare l'Italia definita come un "Gelato-bomba, pericoloso a lungo termine", in Europa si (ri)apre il primo fronte caldo per in nuovo esecutivo. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha usato parole al vetriolo contro l'Italia provocando la reazione del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. "Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l’Ue per tutti i problemi dell’Italia". Queste le parole incriminate che hanno portato ad una levata di scudi da più parti.

Che cosa è successo giovedì 31 maggio

Il segnale che i giochi erano fatti era stata la conclusione del lungo vertice pomeridiano intercorso a Montecitorio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, a cui si era aggiunto Giuseppe Conte. Una laconica nota dei due leader di M5S e Lega aveva preannunciato la svolta: "Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S Lega".

Si è trattato di un vero compromesso, perché l'economista Paolo Savona sarà ministro, come chiesto dalla Lega, ma dopo lo stop del capo dello Stato ripiega sulla poltrona meno importante degli Affari europei. Sulla poltrona del ministero di via XX settembre andrà un altro tecnico: Giovanni Tria, economista, docente a Tor Vergata, che fonti parlamentari forse interessate segnalano come "scelto da Savona", mentre da osservatori di opposizione viene indicato come ministro "di Berlusconi", in particolare visto il suo rapporto con Renato Brunetta.

Agli Esteri, a rassicurare alleati e istituzioni europee, Enzo Moavero Milanesi, già ministro agli Affari europei dell'esecutivo tecnico guidato da Mario Monti e poi, nello stesso ruolo, con Enrico Letta.

Salvini e Di Maio avranno i ministeri previsti, l'Interno per il segretario della Lega, il superministero che accorpa il Welfare e lo Sviiluppo economico per il capo politico del Movimento 5 stelle.

Salvini e Di Maio puntelleranno la figura del premier Giuseppe Conte, novizio della politica, e rivestiranno anche il ruolo di vicepremier in tandem. Sottosegretario alla presidenza l'esperto e stimato (anche al Quirinale) leghista Giancarlo Giorgetti.

Il giuramento alle 16 poi da lunedì la fiducia alle Camere

Da lunedì 4 Giugno il presidente del Consiglio potrebbe presentarsi al Senato per il dibattito sulla fiducia. Dopo quasi tre mesi di trattative, nessuno vuole rischiare di prolungare ulteriormente l'incertezza di mercati, partner europei e atlantici, oltre che gli interrogativi dell'opinione pubblica. Intanto si è maturato lo scenario ideale, quello di un governo che alla festa solenne della Repubblica del 2 giugno avrà già giurato al Quirinale.

Il centrodestra spaccato: Lega al Governo, Meloni astenuta, Berlusconi vota no

Per il nuovo governo si attende un passaggio parlamentare scontato ma non senza problemi. Se giovedì pomeriggio Matteo Salvini è riuscito a convincere Giorgia Meloni a far astenere i parlamentari di Fratelli d'Italia nei due passaggi sulla fiducia alla Camera e al Senato, è Forza Italia che promette battaglia.

Anna Maria Bernini, capo gruppo di Forza Italia al Senato ha dichiarato come gli azzurri voteranno contro la fiducia al governo: "In questa crisi infinita Forza Italia è stata sempre coerente e responsabile. Noi non condividiamo il programma Cinque stelle - Lega, ma li invitiamo a dare presto un governo a questo Paese, per bloccare la speculazione finanziaria e per tutelare famiglie, imprese, lavoratori e risparmiatori. Chi vuole governare deve essere responsabile".

E saranno proprio i voti degli uomini di Berlusconi a mettere in discussione il neonato governo che al Senato gode di soli 10 voti di scarto (compresi i voti di autonomie e esuli pentastellati).

Sarà un'opposizione dura quella del Partito Democratico. Il segretario reggente Pd Maurizio Martina definisce il governo Conte come un "governo populista e di destra che nasce ha un programma pericoloso per il Paese e le giornate che abbiamo alle spalle purtroppo confermano le nostre preoccupazioni di sempre".

Un'oppsizione "a testa alta" quella annunciata da Liberi e Uguali che vuole tentare di costruire un'alternativa che sia altro da quel Fronte repubblicano che non piace alla sinistra. "Difendendo le ragioni dei pià deboli e i diritti sociali e civili delle persone" scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio sarà il ministro dello sviluppo Lavoro e politiche sociali e vice presidente del consiglio

Il segretario della Lega Matteo Salvini sarà ministro dell'Interno e vice presidente del consiglio

Il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri;

Il contestato economista Paolo Savona sarà ministro agli Affari Europei;

L'ex ministro Enzo Moavero Milanesi sarà ministro degli Esteri;

L'economista Giovanni Tria sarà ministro dell'Economia;

Il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro (già questore a Montecitorio) sarà ministero dei rapporti con il Parlamento;

L'avvocato e senatrice della Lega Giulia Bongiorno sarà ministro alla Pubblica amministrazione;

La senatrice della Lega Erika Stefani sarà ministro agli Affari regionali e autonomie;

La senatrice M5s Barbara Lezzi sarà titolare del dicastero per il Sud;

Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana sarà ministero per la Famiglia e Disabilità;

Il deputato del Movimento 5 stelle Alfonso Bonafede sarà il ministero della Giustizia;

L'analista nei temi della difesa e della sicurezza Elisabetta Trenta sarà in quota M5s il ministero della Difesa;

Il senatore della Lega Gianmarco Centinaio sarà ministero delle Politiche agricole;

Il capogruppo M5s Danilo Toninelli sarà il ministero delle Infrastrutture;

Il provveditore di Milano Marco Bussetti sarà il ministero dell'Istruzione;

Il direttore della Nuova Accademia di Belle Arti Milano Alberto Bonisoli sarà in quota M5s il ministero dei Beni culturali e turismo;

Il capogruppo del M5s alla Camera Giulia Grillo sarà ministero della Salute;

Sergio Costa sarà ministro dell'Ambiente

Governo, le reazioni dello spread

Conte presenta i ministri del governo del Cambiamento