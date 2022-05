Aquila legata tutto il giorno per i selfie con i turisti, poi il dietro front del Comune

Tutto il giorno sotto il sole legata ad un trespolo, lì per essere la protagonista di selfie e fotografie con i turisti. È stato questo il fine settimana di un?aquila esposta il 21 e il 22 maggio all?ingresso del ponte pedonale di Civita di Bagnoregio (Viterbo), come se il famoso borgo avesse bisogno di un rapace a catena per essere più attrattivo.

Da subito sul piede di guerra gli animalisti della Lega Antivivisezione (Lav), che in un post su Facebook hanno pubblicato una foto e sottolineato ?l?evidente sostegno del Comune, il cui stemma campeggiava sul posatoio dell?animale?. Altrettanto immediata la reazione degli utenti della rete, quasi unanimemente indignata. ?È intollerabile - scrive Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici - che mentre la tutela degli animali è ormai entrata anche nella nostra Costituzione all?art.9, al giorno d?oggi ancora un animale venga usato come fosse un passatempo a disposizione di noi umani. Chiediamo al Sindaco Luca Profili di sospendere questa iniziativa che non fa certo onore al suo Comune!?. Una replica che non si è lasciata attendere dal primo cittadino della città viterbese. "Premesso che non era intenzione del Comune dare continuità all?iniziativa - commenta profili in risposta al post degli animalisti - abbiamo provveduto a comunicare agli organizzatori l?interruzione di questa attività. Credo sia superfluo sottolineare la volontà del Comune di Bagnoregio di tutelare l?ambiente ed il bene di tutti gli esseri viventi, anche a garanzia dello sviluppo ecosostenibile di questo territorio?. E questa volta si è riparato in tempo, tanto che le due istituzioni si sono scambiate cordiali ringraziamenti di maniera: "Grazie della pronta e positiva risposta Sindaco?, ribatte LAV. ?Gli animali hanno diritto al loro rispetto e devono essere combattute tutte le forme di sfruttamento?.