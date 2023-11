Salvata Fiona, la pecora che da due anni era bloccata su uno scoglio

Dopo due anni di prigionia su una poco confortevole e arida roccia, Fiona è tornata finalmente ad essere libera. Una storia a lieto fine che arriva dai fiordi del Cromarty Firth, in Scozia, dove la pecora "più sola al mondo" è stata tratta in salvo grazie all'impegno di un imprenditore modenese, Edoardo L'Astorina, che dal 2007 vive a Londra.

Da ormai due anni la povera Fiona era bloccata tra le rocce, fino a quando l'imprenditore italiano non ha deciso di lanciare una petizione sulla piattaforma Change.org. Le immagini dell'animale, solo e praticamente inavvicinabile se non da pescatori ed escursionisti in kayak, nel frattempo avevano già fatto il giro del mondo, ma la raccolta firme ha stentato a decollare. Il caso infatti non era stato molto sponsorizzato dalle associazioni animaliste scozzesi, in quanto l'animale, pur vivendo in un luogo angusto, aveva comunque modo di sostentarsi. Poi, nel giro di alcuni giorni, sono arrivate 25mila adesioni, un successo inaspettato che ha permesso di attivare subito le operazioni di recupero.

Come mostrano le immagini pubblicate sulla pagina Facebook The Sheep Game, Fiona è stata portata in salvo e sottoposta alla sua prima tosatura, sta bene e può godersi l'amore e le coccole delle persone che l'hanno liberata da quella solitaria prigionia. Adesso l'animale è stato trasferito nella Dalscone Farm, una fattoria situata in un paesino chiamato Dumfries. La storia della pecora "più sola al mondo" ha conquistato i social, tra like e commenti degli utenti, che hanno lodato la scelta di salvare Fiona, nonostante alcune associazioni non fossero d'accordo. Una decisione che ha cambiato per sempre la vita di Fiona.

