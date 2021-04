Rapito Darius, il coniglio più grande del mondo: "E' troppo vecchio per riprodursi, riportatelo indietro"

Una ricompensa di 1000 sterline per chi riuscirà a riportare a casa il coniglio Darius, scomparso da Stoulton nel Worcestershire, contea dell'Inghilterra centrale. Può sembrare una richiesta stramba, se non fosse che non si tratta di un semplice animale domestico. Darius detiene il record mondiale: con i suoi 129 cm è entrato nel Guinness dei primati come il coniglio più grande del mondo. La padrona, Annette Edward, è un’ex modella famosa – oltre che per il suo allevamento di conigli giganti – anche perché in passato si è sottoposta a interventi chirurgici per modificare il suo aspetto e cercare di assomigliare quanto più possibile al personaggio dei cartoni animati Jessica Rabbit, la moglie cartoon ‘umana’ di Roger Rabbit.

Il rapimento di Darius

La passione per questi mammiferi di piccola taglia la esprime, quindi, in vari modi. Adesso però è tornata alla ribalta delle cronache per una brutta notizia: il suo coniglio Darius è stato rapito. “Questo è un giorno molto triste. Il mio coniglio da record, Darius, è stato rubato da casa. La polizia sta facendo del suo meglio per scoprire chi me lo ha portato via. C’è una ricompensa di mille sterline. Darius è troppo vecchio per riprodursi ora. Quindi, per favore, riportatelo indietro”. Questo l’accorato messaggio che la proprietaria ha affidato a Twitter.

L'indagine

La polizia ha confermato il fatto annunciando di aver aperto un’indagine: “Si ritiene che il coniglio gigante sia stato rubato da un recinto nel giardino della proprietà dei suoi padroni durante la notte tra sabato 10 e 11 aprile”. Il timore di Annette è che Darius sia stato rapito per farlo riprodurre, da qui la specifica via twitter che ormai è troppo vecchio per poterlo fare, ma che comunque il trucco per allevare animali domestici così grandi è quello di evitare gli incroci. Restano in piedi comunque anche ipotesi, la polizia che ha preso sul serio la segnalazione dal momento che si tratta di un animale raro e anche ‘famoso’, non esclude alcuna pista. Anche perché, dato anche il peso, non sarà stato semplice portarlo via in maniera indisturbata.

I “numeri” del coniglio gigante

Il coniglio gigante ha anche due figli, Lewis e Daisy May, che hanno già raggiunto i 120 cm e che si stima possano superare a breve il padre e sottrargli il primato. La proprietaria ha dichiarato di spendere 5.000 sterline ogni anno per nutrire i suoi conigli (mangiano circa 2.000 carote e 700 mele all’anno, oltre allo speciale mangime per conigli) e che per loro sono come la sua famiglia. Questa razza, infatti, è famosa per comportarsi più come cagnolini, tanto che possono essere addestrati e giocare anche se i movimenti – vista la stazza – non saranno proprio agili. La loro longevità media è di quattro o cinque anni, ma è noto che vivono anche più a lungo.