Vestiti estivi 2022: gli abiti più belli e di tendenza per le giovanissime

Con stampe floreali, a tinta unita, per tutti i giorni o anche per un’occasione speciale, i vestiti estivi 2022 conquistano davvero tutte per la loro praticità. Diventati un must have nel guardaroba di ogni donna, si stanno facendo largo in quello delle giovanissime.

I modelli da indossare questa estate sono tanti e scegliere quello che rispecchia in pieno lo stile delle ragazze sarà semplice. Infatti, per essere alla moda e di tendenza dovete puntare tutto su colori accesi e fantasie vivaci adatte alla giovane età.

Pronte a scoprire i vestiti estate 2022 più belli e trendy da indossare in vacanza o per un’occasione speciale?

Vestito corto nero

Semplice ma sempre attuale, il nero è il colore che non manca mai nel guardaroba delle giovanissime e di certo non poteva rimanere fuori da quello estivo. Il total black e l’abito corto sono la combo perfetta e fanno del capo il grande protagonista della stagione più calda dell’anno. Per sentirvi comode in ogni occasione potete scegliere il modello a tunica in stile casual da abbinare a BIrkenstock (tra le scarpe preferite da star e influencer) o sneakers a contrasto. Se l’estate è il trionfo dei colori allora è arrivato il momento di stupire e rendere il vostro outfit davvero particolare con questo modello. Comfort non vuol dire capi noiosi e senza personalità, l’abito è disponibile in differenti colori, dovete solo scegliere tra il giallo che si ispira alle sfumature del sole o il viola intenso, tinte che spiccano e non vi faranno passare inosservate! Il vestito mixato con gioielli e accessori di tendenza vi regalerà un look davvero invidiabile.

Pro. Il vestito è ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti l’abito veste un po’ stretto.

Vestito bianco

Il nero non è l’unico evergreen, anche il bianco spopola questa estate perché regala una sensazione di eleganza innata, ma soprattutto di freschezza, perfetto per una serata in riva al mare o per un’uscita con le amiche. Per un look vacanziero, ma rivisitato in chiave teen potete puntare sul vestito a stampa con fondo bianco e disegni che richiamano il mondo marittimo. Il modello midi è raffinato, ma nello stesso tempo strizza l’occhio alla giovane età di chi lo indossa: impossibile non farsi conquistare dallo scollo quadrato e da piccoli dettagli che fanno davvero la differenza come i bottoni che danno risalto alle spalle e il taglio del dress a trapezio. Realizzato in lino e viscosa, non vi resta che indossare un paio di sneakers bianche, un cappello di paglia e dare inizio alla vostra vacanza!

Vestito corto bon ton

Le ragazze giovani amano farsi notare per il look e con il vestito giusto possono esprimere in pieno la loro personalità. Tra i modelli da mettere assolutamente in valigia questa estate, non può mancare l’abito corto, ma nella sua versione bon ton. Realizzato in tessuto di lino, è fresco, leggero e traspirante, perfetto per l’estate! La caratteristica che lo rende davvero unico, però, è il taglio: le maniche a farfalla, si sposano alla perfezione con lo stile bohémien reso unico dalle balze. L’eleganza del modello viene rivisitata con nuance decise come il giallo senape, il verde smeraldo e il rosso, che si alternano a grafiche colorate perfette per le giovanissime. Abbinato a scarpe flat o scarpe con plateau in corda, il vostro outfit sarà davvero di tendenza.

Pro. Veste bene ed è fresco.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Vestiti lunghi

Comodo, versatile e super femminile: anche questa estate il vestito lungo è il capo da avere assolutamente nel proprio guardaroba. Perché? Perché è fresco ed è stato rivisitato in chiave teen. Il classico chemisier dona un’allure boho al vostro look! Il modello realizzato in chiffon morbido, leggero e traspirante, si presta ad essere indossato sia di giorno con un paio di Stan Smith, sia di sera con ankle boots. Curato nei minimi dettagli, il vestito con scollo a V e tasche applicate è completato da una pratica cintura in vita e maniche lunghe da arrotolare in base al clima. La stampa a foglia sui toni del verde, poi, rispecchia in pieno lo stile tropical e il mood estivo.

Pro. Il tessuto è morbido.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Vestito a fiori

Quando si parla di estate il vestito a fiori non può mancare! La fantasia floreale è allegra, fresca e sbarazzina e se abbinata al modello giusto trasforma il vestito in un abito elegante. Per tutti i giorni, però, non potete rinunciare a questo mini dress in stile boho chic, realizzato in poliestere, è morbido e comodo da indossare. Disponibile in differenti colori, il tratto distintivo dell'abito è lo scollo a barca con volant e le pratiche spalline fini per muovervi liberamente e conservare il massimo della comodità. Con le zeppe e una tracolla di paglia sarete pronte per affrontare l’estate 2022 con un look davvero di tendenza!

