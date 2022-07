Trucchi ricaricabili per ridurre gli sprechi e rispettare l’ambiente

Che tu sia un’esperta o una ragazza alle prime armi con il make up, il mondo del beauty è lo strumento per coccolarsi e sentirsi a proprio agio. Anche se i prodotti per il trucco sono realizzati sempre più spesso con ingredienti sicuri e rispettosi dell’ambiente, il packaging rappresenta ancora un grande problema quando si tratta di rifiuti.

Molte aziende stanno diventando più sensibili a questo tema, riducendo gli imballaggi di plastica, ma c’è di più alcune hanno deciso di orientarsi verso i trucchi ricaricabili che riducono notevolmente l’impatto sull’ambiente.

Per continuare a truccarci e riducendo l’inquinamento, ecco alcuni prodotti ricaricabili da avere assolutamente nel beauty ed iniziare fin da giovanissime a scegliere i prodotti green.

Purobio Palette Magnetica

Il brand tutto italiano, da sempre attento a realizzare prodotti con ingredienti naturali, non poteva non creare un packaging attento all’ambiente. La palette con base magnetica contiene fino a 8 capsule per ombretti del diametro di 30 mm, e ti consente di scegliere i tuoi colori preferiti per creare un trucco personale con un ridotto impatto ambientale. Pratica e tascabile puoi portarla sempre con te.

Scopri di più sulla palette e sugli ombretti

Fondotinta Yves Saint Laurent

Il fondotinta è la base di ogni trucco e tra i prodotti ricaricabili non poteva mancare quello di Yves Saint Laurent. Il marchio francese, ha pensato ad una confezione color oro con il suo iconico logo centrale, perfetta per essere ricaricata con le apposite cialde ogni volta che termini il fondotinta.

Scopri di più sulla confezione di fondotinta e sulle cialde

Contenitore per rossetto

Se ami realizzare il rossetto o il balsamo per le labbra direttamente a casa, allora un’alternativa sicura è il contenitore per rossetto. Realizzato in bambù, non è tossico, è insapore, resistente e puoi riutilizzarlo tutte le volte che vuoi, pronto ad ospitare il trucco che ti farà sentire a tuo agio e rispettando allo stesso tempo l’ambiente.

Scopri di più sul contenitore per rossetto