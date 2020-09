10 idee regalo per coccolare e far felice una neomamma

La nascita di un bambino è un’esperienza importante per ogni donna. La gioia e la felicità a volte sono accompagnate anche da timore e stanchezza.

Le neomamma proprio per questo hanno bisogno di qualche coccola in più e di rilassarsi. Se volete festeggiare un’amica o una sorella diventate da poco mamme, un regalo è la soluzione ideale.

Questo non deve essere un oggetto per il bebè, ma un pensiero che possa aiutarla ad affrontare al meglio i primi mesi da mamma o che sia interamente dedicato a lei e al suo relax.

Anche se il regalo perfetto non esiste, potete provare a dedicare una piccola attenzione alla persona che lo riceverà.

Nel dovete fare altro che pensare alla personalità e ai suoi gusti e farvi ispirare dai nostri consigli, per un piccolo pensiero tutto dedicato alla neo mamma.

Fascia porta bebè

Il contatto tra madre e figlio è importante, per alcune è impossibile allontanarsi dal loro piccolo. Se una tua amica o collega è tra queste, il regalo perfetto è la fascia porta bebè. Realizzata in cotone biologico al 100%, e certificata da GOTS, il materiale è bi-elastico e senza elastan. Il tessuto leggero e traspirante è nello stesso tempo resistente e pensato per garantire il massimo benessere del piccolo. Larga 60 cm, regala il massimo supporto per far assumere al bambino una postura ergonomica, sicura e confortevole. Facile da indossare grazie ai bordi a contrasto è disponibile in diversi colori. Non dovete fare altro che scegliere quello preferito dalla neomamma e regalarglielo.

Pro. Pratica e resistente ha il libretto delle istruzioni per indossarla senza errori.

Contro. Adatta per i primi mesi del neonato

Borsa fasciato

Per le mamme super impegnate, la praticità è fondamentale Per avere tutto l’occorrente quando sono fuori casa, la scelta ideale è un pratico zaino fasciatoio. Grande e capiente, la borsa permette di avere sempre con se tutto quello di cui lei e il piccolo hanno bisogno, dal latte ai pannolini fino al cambio. La zona frontale ha un vano isolante per 2 bottiglie bambini, e 4 tasche all’interno per conservare tutto in ordine. Le tasche laterali facili da raggiungere sono perfette per conservare gli oggetti più utilizzati, come biberon o giocattoli. Grazie alla tracolla, può essere agganciata al passeggino riducendo al minimo l’ingombro.

Pro. Disponibile in diverse fantasie, è un modello bello e capiente.

Contro. Non si adatta a tutti i passeggini.

Camicia da notte

Se avete voglia di fare un regalo del tutto personale, la camicia da notte è la scelta ideale. Il capo d'abbigliamento permetterà alle neomamme di riposare in totale comodità. Realizzato in tessuto jersey, la camicia da notte a maniche corte è perfetta per il periodo primaverile o estivo. Il modello in grigio è reso unico da dei romantici fiori disegnati in differenti colori che richiamano le finiture dello scollo e delle maniche. La camicia da notte è pensata per la fase dell'allattamento grazie allo scollo con bottoni.

Pro. Il tessuto leggero si asciuga facilmente.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Copertina

Quando scegliete un regalo per le neomamme, dovete pensare alla praticità e all'utilizzo nel corso del tempo. Un pensiero utile è la copertina, oltre ad usarla per il piccolo può essere utile anche alle mamme quando sono fuori casa e devono allettare. La coperta 120x120cm rende più facile avvolgere i bambini, e coprirsi. Il modello morbido è realizzato con il 70% in fibra di bambù e il 30% di cotone. La coperta traspirante è la scelta perfetta per la pelle sensibile dei neonati e delle mamme. Disponibile in due fantasie, foglie e dente di leone, potete scegliere quella che fa per la vostra amica o collega.

Pro. Tessuti morbidi e colori tenui sono il mix perfetto.

Contro. Perfetto in l'estate se si vuole usare come copertina per bambini.

Prodotti da bagno

Quando si ha da poco un bambino è tutto nuovo e a volte un po' stancante. Per regalare alla neomamma un momento tutto per sè in totale relax, i sali da bagno sono la scelta ideale. Per non farle mancare niente potete scegliere una confezione regalo con il necessario come il doccia schiuma, scrub corpo, crema per il corpo e mini bastoncini profumati per diffondere un piacevole aroma durante il bagno rilassante. I prodotti per il bagno con fiori di ciliegio ristoratore e latte di riso biologico lasceranno un delicato odore sulla pelle. La confezione regalo elegante ed ecologica una volta terminati i prodotti può essere riutilizzata per conservare piccoli oggetti o ricordi.

Tisaniera

I momenti che una mamma può dedicare a sè stessa sono pochi, oltre al bagno rilassante, una piacevole coccola può essere rappresentata da una gustosa tisana. Allora perchè non regalare una tazza con tisaniera? Il modello è perfetto per le amanti dei gatti. Il design accattivante e divertente farà felice vostra sorella o una vostra amica. La tazza in vetro con il simpatico coperchio che ricorda il musetto di un gatto e il manico a forma di coda, è completata da una tisaniera a forma di pesce. Resistente sia al caldo che al freddo, accompagnerà le neomamme sia nelle fredde serate invernali, sia nei caldi pomeriggi estivi.

Pro. Simpatica e divertente è perfetta per gli appassionati di gatti.

Contro. Aprire il diffusore a forma di pesce è difficile perchè un po' piccolo.

Cuffie

La musica è la migliore compagna in ogni situazione, anche per le neomamme che possono concedersi qualche minuto di relax ascoltando il loro cantante preferito. Questo modello Bluetooth è dotato di doppio microfono per la riduzione del rumore e la cancellazione eco risposta di frequenza degli altoparlanti. Dalla lunga durata grazie alle batterie a litio, le cuffie possono essere ricaricare ogni volta che volete in pochi minuti. Perfetta quando si deve cambiare il pannolino o fare il bagnetto al piccolo, le cuffie si collegano allo smartphone e il modello wireless permettono di muovervi liberamente senza impedimenti. Il rivestimento interno soffice e morbido dona il massimo comfort

Pro. Leggere e di buona qualità.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ delicate

Collana con ciondolo

L’amore di una mamma è per sempre e questa collana con ciondolo è il regalo perfetto per chi ha avuto da poco un bambino. Il pendente a forma di cuore rappresenta una mamma che sorregge con un tenero abbraccio un bambino. Realizzata in oro bianco e opale è priva di nichel ed è senza piombo. Realizzata con materiali non allergici può essere indossata comodamente, anche da chi ha la pelle sensibile. Nella confezione il panno morbido permette di averla sempre pulita senza rovinarla.

Pro. La collana è bella ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti la collana non è molto brillante.

Cornice digitale

Per ogni mamma i ricordi sono importantissimi, per questo non smetterebbero mai di fotografare i piccoli. Per poter avere le foto sempre a portata di mano un regalo ideale è la cornice digitale. Le foto possono essere visualizzate in verticale o ruotare automaticamente. Una volta realizzato lo scatto può essere condiviso in totale sicurezza con i vostri cari tramite l’app dedicata. Le immagini nitide possono essere sfogliate e perfezionate direttamente sulla cornice.

Pro. La cornice riproduce perfettamente le immagini.

Contro. É lenta con il caricamento dal telefonino

Trattamento spa

La vita da neo genitori può essere difficile e stancante, per concedere un po’ di relax a mamma e perché no anche a papà, un’idea è la Smartbox per il benessere di coppia. Basta scegliere la località preferita, il trattamento a cui non si vuole rinunciare è concedersi un weekend tutto per se’.

Come sopravvivere alle prime settimane da neomamma

Diventare madre è un’esperienza unica, ma che il più delle volte travolge anche le donne più preparate. Nel giro di pochi giorni tutto cambia e si è in balia di sentimenti, emozioni e stati d’animo differenti.

Per sopravvivere alle prime settimane ecco alcuni consigli.

Prenditi cura di te stessa

In questa fase le mamme non dovrebbero preoccuparsi della linea ma puntare tutto sul benessere psicofisico ecco come:

distendete le tensione : per rilassarsi non c’è nulla di meglio di un bel bagno caldo. Per renderlo ancora più speciale potete aromatizzarlo con sali nella profumazione che preferite. Ad esempio lo zenzero con il suo effetto energizzante vi permetterà di ricaricare le batterie e affrontare tutti gli impegni della giornata;

: per rilassarsi non c’è nulla di meglio di un bel bagno caldo. Per renderlo ancora più speciale potete aromatizzarlo con sali nella profumazione che preferite. Ad esempio lo zenzero con il suo effetto energizzante vi permetterà di ricaricare le batterie e affrontare tutti gli impegni della giornata; sgonfiate le gambe : è la parte del corpo che soffre si più e tende ad accumulare tutto lo stress. Allora come fare per averle belle e riposate? Bastano 10/15 minuti con le gambe sollevare e anche la stanchezza diminuisce;

: è la parte del corpo che soffre si più e tende ad accumulare tutto lo stress. Allora come fare per averle belle e riposate? Bastano 10/15 minuti con le gambe sollevare e anche la stanchezza diminuisce; dormite il più possibile : facile a dirsi ma non a farsi, dormire è la chiave per superare al meglio le prime settimane dopo il parto. Per non avere crolli ed essere sempre pronte, potete approfittare dei sonnellini del piccolo e dormire insieme a lui;

: facile a dirsi ma non a farsi, dormire è la chiave per superare al meglio le prime settimane dopo il parto. Per non avere crolli ed essere sempre pronte, potete approfittare dei sonnellini del piccolo e dormire insieme a lui; date libero sfogo alle emozioni : è normale sentirsi tristi nelle prime settimane dopo il parto a causa degli ormoni, quindi non dovete spaventarvi se per alcune settimane siete sopraffatte delle emozioni;

: è normale sentirsi tristi nelle prime settimane dopo il parto a causa degli ormoni, quindi non dovete spaventarvi se per alcune settimane siete sopraffatte delle emozioni; chiedete aiuto a parenti e amici : fare tutto da sole è impossibile, per sopravvivere al primo periodo, oltre a farvi aiutare dal papà, potete chiedere aiuto a parenti e amici. Fare la spesa, andare in farmacia, sono attività che si possono delegare e che vi lasceranno più tempo libero per attività più importanti;

: fare tutto da sole è impossibile, per sopravvivere al primo periodo, oltre a farvi aiutare dal papà, potete chiedere aiuto a parenti e amici. Fare la spesa, andare in farmacia, sono attività che si possono delegare e che vi lasceranno più tempo libero per attività più importanti; godetevi ogni momento con il bambino: le prime settimane sono un mix di emozioni ed è questo il periodo in cui bisogna avere accanto a se il piccolo. Come? Facendo lunghe passeggiate e trascorrendo più tempo possibile in sua compagnia.

