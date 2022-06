Pop Art Nails: la manicure super colorata per le giovanissime

Il sole, il caldo e le vacanze fanno venire immancabilmente voglia di colore e se l’abbigliamento e i costumi si tingono di tinte accese, come rinunciare ad una manicure super colorata? Tra i trend che impazzano questa estate, soprattutto tra le giovanissime, c’è appunto la Pop Art Nails.

Questa tendenza sbarazzina è adatta a tutte le ragazze che alla semplicità del French preferiscono osare con unghie che non passano di certo inosservate. L’estate è la stagione per eccellenza per concedersi una manicure fuori dal comune, ma di sicuro instagrammabile.

La tendenza si ispira appunto alla pop art che ha avuto il suo boom negli anni ’50-’60 in cui l’artista di spicco è stato Andy Warhol e imita le sue opere.

Credits: Pexels foto di Cottonbro

Avete voglia di sfoggiare queste unghie in vacanza? Non volete perdervi l’ultima tendenza dei social? Allora questa estate è il momento giusto per esprimere la vostra vena artistica.

Se la nail art per voi non ha segreti, potete avere un risultato perfetto con una manicure in gel. Una volta realizzata con le attrezzature necessarie come la lampada UV/LED e lo smalto adatto, potete stare tranquille per circa 30 giorni, dovete solo fare piccoli ritocchi come la limatura o curare la ricrescita. Per renderla davvero durevole e proteggere le unghie, poi, non dovete mai dimenticare di utilizzare quotidianamente l’olio specifico per le cuticole.

Lunghe o corte che siano, questo tipo di manicure sta bene a tutte le unghie, l’importante è applicare come base lo smalto fluo, su cui disegnare fumetti, vignette e tutto ciò che appartiene al mondo dei cartoon, basta scegliere il soggetto che vi piace di più e quello che si addice maggiormente alla forma dell’unghia.

Nel caso in cui non siete abili con il pennello e la nail art non è il vostro forte, potete ricorrere a unghie finte o agli adesivi con differenti soggetti.

Se proprio vi piacciono gli smalti, anche chi è meno esperta non dovrà rinunciare a realizzare una manicure effetto wow con un piccolo segreto di sicuro effetto!

Credits: Instagram foto di sicknails69

Dopo aver scelto il vostro colore preferito tra quelli primari oppure una tra le tinte più particolari come il fucsia e l’azzurro, non dovete fare altro che ripassare i contorni delle unghie con una penna per nail art in una nuance molto scura, il nero in primis. Dare all’unghia l’effetto pop art a questo punto è davvero semplice, bisogna semplicemente aggiungere con lo smalto bianco dei puntini o una piccola riga in bianco e ricreare l’effetto del riflesso.

Pronte a rendere il vostro stile ancora più colorato? Non vi resta che provare con i soggetti che preferite e di sicuro questa estate le vostre mani non passeranno inosservate!