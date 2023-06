Seggiolino Foppapedretti in offerta con uno sconto del 36%

Con le vacanze alle porte, la sicurezza dei bambini in viaggio deve essere messa al primo posto, soprattutto se avete deciso di spostarvi in macchina. Il seggiolone, infatti è un elemento fondamentale, deve essere sicuro e assicurare al piccolo il massimo del comfort. Uno dei modelli in grado di unire design e praticità è quello della Foppapedretti.

Il seggiolino Dinamyk con uno sconto del 36% è perfetto da utilizzare in città e in viaggio e permette al piccolo di stare al sicuro, con un risparmio anche per i genitori.

Comodità e sicurezza

Il modello realizzato con materiali di qualità è omologato per i gruppi uno, due e tre ed è pensato per i bambini dai 9 ai 36 Kg, che hanno un’età compresa tra i nove mesi e i 12 anni circa.

Il seggiolino posizionato nel senso di marcia ha il fissaggio con cintura a tre punti, mentre il sedile anatomico è dotato di un sistema di protezione laterale SPS (Side Protection System) che mette al sicuro il piccolo da ogni tipo di rischio. Infatti è dotato anche di un riduttore e di imbottiture interne.

Il modello con inclinazione multi-posizione (fino a sette) è completato anche da un poggiatesta regolabile per far viaggiare il piccolo comodamente. Disponibile in differenti colori come titanio, jeans, rosso e antracite, il rivestimento è sfoderabile e lavabile.