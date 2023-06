Le migliori friggitrici ad aria con sconti oltre il 50%

Le friggitrici ad aria consentono di friggere in modo più leggero e sano, senza utilizzare l’olio, ma un getto d’aria caldo che permette di avere lo stesso risultato riducendo notevolmente i grassi e le calorie.

Questi elettrodomestici non sono pensati solo per cucinare patatine o crocchette, ma grazie alla resistenza elettrica consentono di preparare anche altri tipi di piatti e sono in grado di grigliare e arrostire.

Princess friggitrice ad aria (sconto 18%)

Preparare snack, dolci, pietanze sane e addirittura il pane è possibile con la friggitrice ad aria della Princess con un cestello extra-large da 24 cm di diametro e una capienza di 5,2 litri rende che permette di friggere le patatine per tutta la famiglia o preparare un pasto completo in una volta sola. Una volta scelto uno degli 7 programmi di cottura, selezionato timer e la temperatura è arrivato il momento di dedicarsi al proprio hobby preferito e iniziare a cucinare.

Pro. Il cestello è molto grande.

Contro. Per alcuni utenti le spiegazioni sono insufficienti.

Ariete Airy Fryer Mini (sconto 21%)

La friggitrice piccola e compatta, ha una capacità di circa 2 litri, permette di cucinare per un massimo di 3 persone ed è adatta per chi ha poco spazio in cucina. Rivestita con materiale antiaderente impedisce al cibo di attaccarsi. Semplice da utilizzare e da pulire, il cestello si estrae facilmente e può essere lavato in lavastoviglie. Per chi ha voglia di sperimentare nuove ricette, nella confezione è incluso un mini ricettario.

Pro. Cuoce i cibi in pochi minuti.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Moulinex Easy Fry (sconto 52%)

Per chi ha una famiglia numerosa, questa friggitrice ad aria è la scelta ideale, infatti, può cucinare per almeno 6 persone e ha una potenza di 1500 Watt. Realizzata in plastica priva di BPA è sicura per la salute, mentre la parte interna è in acciaio inox e il cestello di cottura è ricoperto da materiale antiaderente e da una griglia rimovibile per catturare l'olio sul fondo. Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico per scegliere tra diversi programmi preimpostati e utilizzare manualmente il tempo di cottura e la temperatura.

Pro. La friggitrice ha diversi programmi di cottura.

Contro. Per alcuni utenti i consumi sono un po' alti.

Philips Airfryer Essential (sconto 32%)

La capiente friggitrice ad aria con il recipiente da 4,1 l e il cestello da 0,8 kg consente di cucinare dal pollo alle patatine passando per verdure grigliate e dolci grazie ai 7 programmi di cottura preimpostati da scegliere con il display touch. L'apparecchio non solo frigge con il 90% in meno di grassi, ma è in grado anche di cuocere al forno, arrostire, grigliare e riscaldare. Basta scaricare l'app NutriU ed è possibile farsi inspirare dalle numerose ricette sane e personalizzate per ogni gusto.

Pro. La friggitrice è versatile.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Electrolux friggitrice ad aria Create 5 (sconto 25%)

La versatile friggitrice ad aria Create 5, consente di friggere, grigliare e arrostire per tutta la famiglia, così da renderli più sani e gustosi. Il modello ha dimensioni compatte per adattarsi ad ogni ambiente, sia grande che piccolo, inoltre, grazie al timer da 60 minuti facile da usare è perfetto per ricette che richiedono tempi di cottura più lunghi, quando il piatto è pronto, poi, il timer suonerà e la friggitrice si spegnerà automaticamente.

Pro. Ha un consumo energetico ridotto.

Contro. È adatta a due persone.

De'Longhi Idealfry (sconto 6%)

La grande capacità della friggitrice ad aria permette di friggere fino a 6 porzioni, ma anche di arrostire, grigliare e cuocere al forno in modo facile e veloce. Il sistema di riscaldamento SHS cucina gli alimenti in modo rapido: la resistenza e la ventola forniscono calore ottenendo una frittura uniforme, inoltre, il pannello di controllo digitale per la regolazione di potenza e temperatura è facile da utilizzare, mentre il coperchio trasparente permette di controllare il cibo durante la cottura.

Pro. Adatta ad ogni tipo di cibo.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Philips Airfryer Essential (sconto 30%)

La friggitrice ad aria è la scelta ideale se si ha voglia di cucinare per tutta la famiglia e organizzare cene gustose, stando attenti alla salute. Sì, perché questo apparecchio, come gli altri del suo genere, è in grado di cucinare piatti golosi, ma con pochi grassi e realizzare fino a 5 porzioni. L'apparecchio è perfetto non solo per friggere, ma anche per realizzare cotture al forno, arrostire, grigliare e riscaldare, in modo semplice grazie al display intuitivo. Per avere nuove ispirazioni, l'app NutriU è ricca di numerose ricette sane e personalizzate per ogni gusto.

Pro. Facile e comoda da utilizzare.

Contro. Per alcuni utenti la temperatura non va oltre i 200°.

