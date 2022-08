Recensione lampada da tavolo Led Meross: smart e low cost

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti Meross e dopo la recensione della doppia presa smart da esterno, proviamo oggi la lampada da tavolo realizzata dall’azienda cinese. Lampada con led integrati, dal design moderno e dalle funzionalità smart con controllo vocale e tramite app.

Analizziamo, quindi, tutte le caratteristiche della lampada da tavolo Led di Meross.

Design, caratteristiche e confezione

La lampada da tavolo di Meross si presenta con un design moderno e curato. Prodotto in plastica, con pulsanti touch alla base utili per la gestione dell’alimentazione, per il controllo dell’intensità luminosa (max 400 lm) e della temperatura colore (calda - fredda da 2700 a 6000K).

Inoltre l’elemento superiore, che ospita la striscia Led, può essere inclinato e anche completamente ripiegato per ridurre gli ingombri della lampada.

Proseguiamo ricordando le dimensioni, con un'altezza di 394 mm, una larghezza massima di 423 mm e la base rotonda con diametro di 147 mm.

Prodotto in classe energetica F, da 10W. Infine la confezione che include un alimentatore esterno ed un manuale anche in italiano.

App e funzionalità smart

Grazie al modulo WiFi n integrato è possibile controllare questa lampada da tavolo tramite l’app dedicata Meross o utilizzando gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri Home Kit. Scendendo nel dettaglio, tramite applicazione e a voce è possibile gestire alimentazione, luminosità e temperatura colore (quest’ultima funzione non disponibile tramite Siri).

App Meross per device iOS e Android, in italiano e di facile utilizzo che include varie ed utili funzioni come gli Scenari che consentono il controllo di più dispositivi contemporaneamente. Funzione utile, ad esempio, per spegnere tutti i prodotti Meross (prese, lampadine, lampade e altri accessori) quando usciamo di casa. Ricordiamo poi le Routine che permettono di programmare l'accensione e lo spegnimento della lampada, con la possibilità anche di attivare un timer per l’autospegnimento. Funzione utile per simulare la vostra presenza in casa, ad esempio durante le vacanze.

App che consente anche l’aggiornamento del firmware del device e di consultare la versione digitale del manuale utente in italiano.

Esperienza d’uso e prezzo

Passiamo ora alla valutazione della lampada da tavolo Led di Meross con un giudizio in generale abbastanza positivo. Solo discreta la qualità costruttiva, con la lampada che arriva non completamente assemblata; è, infatti, necessario fissare l'elemento verticale alla base tramite una piccola vite. Base non molto stabile.

Buono il collegamento WiFi, con un’app completa e veloce nell’impartire i comandi alla lampada. Passiamo al sistema di illuminazione Led garantito per 40.000 ore di utilizzo, dalla discreta potenza, uniforme e completamente personalizzabile dall'utente.

Infine il prezzo della lampada da tavolo Led Meross acquistabile oggi in offerta a 29 euro (sconto di 10 euro tramite coupon).

Scopri di più su Amazon