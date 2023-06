Lavatrici e frigoriferi Haier a un prezzo super conveniente

I prodotti Haier si caratterizzano per un design unico e una tecnologia all’avanguardia perfetta per chi è alla ricerca di soluzioni innovative. Con questi elettrodomestici affrontare le sfide quotidiane è sempre più semplice e anche conveniente grazie alle offerte Amazon. Volete rinnovare casa? Ecco alcune idee per un ambiente bello e smart.

Haier Lavatrice 12 Kg (sconto del 10%)

Il design elegante si combina a una tecnologia avanzata. La lavatrice, infatti è dotata del sistema I-Refresh in grado di rinfrescare i capi più delicati, rimuovendo gli odori dai tessuti e avere così il massimo dell’igiene puntando tutto su un motore Direct Motion. La marcia in più? Dopo ogni ciclo di lavaggio, la lavatrice attiva la Smart Dual Spray, due getti d'acqua che puliscono oblò e guarnizione per eliminare germi e batteri. Lavare i capi delicati non sarà più un problema grazie al cestello dotato di piccoli cuscini che rispetta i tessuti assicurando il massimo della silenziosità.

Haier Serie I-Pro 7 Lavasciuga (sconto del 14%)

La lavasciuga a libera installazione si prende cura dei tuoi capi grazie alla tecnologia I-Refresh che si basa sul micro-vapore in grado di entrare nelle fibre dei tessuti e sanificarli. Il modello a carica frontale, pesa il bucato per scegliere automaticamente il ciclo più adatto, limitando così ogni spreco. Il modello silenzioso, e dotato di un motore per durare a lungo.

Haier Frigorifero Cube 4 Porte (sconto del 9%)

Se avete una famiglia numerosa, il frigorifero a quattro porte è quello che fa per voi e vi assicura cibi sani. Il sistema T-ABT sfrutta le proprietà naturali della tormalina minerale così da eliminare i batteri dell’aria presenti nel frigorifero, mantenendo i sapori originali. La maxi capacità racchiusa in soli 65 cm di profondità permette di conservare al meglio anche grandi quantità di cibo. Il frigorifero, infatti permette di scegliere la temperatura ideale in base alle differenti zone e agli alimenti mantenendo l’umidità adatta per frutta e verdura.

Haier Congelatore verticale a cassetti (sconto del 7%)

La caratteristica principale di questo modello è la versatilità, basta un semplice clic e il congelatore si trasforma in un comodo frigorifero in cui conservare al sicuro tutti gli alimenti. Il modello, è dotato di un comodo display su cui impostare la temperatura desiderata. Inoltre nel caso in cui ci dovessero essere cali di tensione, il congelatore emette un segnale di avviso appena la temperatura interna aumenta considerevolmente.

